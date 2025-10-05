La segunda edición del Ironman 5150 de Gualeguaychú comenzó una hora más tarde de lo estipulado por las amenazas severas climáticas y las posibilidades de rayos. Tras esfumarse la tormenta eléctrica, pero aún con chaparrones, la carrera largó a las 9.30 con la participación de 1300 deportistas, de diferentes partes del mundo.

El ganador de la prueba fue el oriundo de Viedma, Matías Campi, quien se impuso con un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 42 segundos, en su primera participación en el triatlón internacional de nuestra ciudad.

Segundo quedó Agustín Leiro (Ramos Mejía), quien mejoró el tercer puesto de la primera edición, con un registro de 1h58m52s, mientras que en tercer lugar arribó el marplatense Matías Reynoso con 1h59m48s.

Por su parte, el triatleta local Gonzalo Acosta cumplió una excelente labor y finalizó séptimo en la general con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 9 segundos.