Matías Marchesini: "no me sorprende que el Coronavirus se haya iniciado en China"

Matías recordó que llegó a China en Marzo del 2008 y se quedó en la nación más poblada del mundo hasta diciembre de ese año. “Jugué en las ciudades más importantes, todas las que tenían equipos de primera, aunque se me hace difícil recordar los nombres porque son muy complicados”.

El actual DT de Central Larroque dijo que “escuchando en las noticias a gente especializada en salud, no me extraña que el Coronavirus haya tenido su inicio en China, porque durante mi estadía en China visité y conocí a muchísimos mercados similares al de Wuhan (ciudad de 11 millones de habitantes), donde aprecié cosas que nunca imaginé. Caminé los mercados y solamente los chinos, o un sector de la sociedad, consume animales de todo tipo, alimentos que en mi caso no consumiría así me pagasen una fortuna. En los mercados chinos que visité observé víboras, sapos, murciélagos, arañas, perros, gatos vivos que luego matan en el mismo lugar”. Asimismo Marchesini señaló que “se trata de una cultura que está en las antípodas de la nuestra y un poco se entiende porque estamos hablando del país más poblado del mundo, donde los alimentos a veces no alcanzan y como dice el dicho ‘todo bicho que camina va a parar al asador’”.

También detalló que esta “cultura tiene muchos años y que las nuevas generaciones prefieren comidas un poco más normales”. El ex capitán de Juventud Unida indicó que durante su estadía en China “comprábamos lo que íbamos a comer en supermercados más occidentales”.

Respecto a la sociedad china, sostuvo que “está conformada por personas disciplinadas, que están acostumbrados a obedecer todo lo que le indica un estado sumamente estricto. En el año que viví en China no vi un solo accidente de tránsito en una nación con un tránsito increíble. La autoridad se respeta en un país donde no le esquivan el bulto al trabajo. Son unas máquinas. No se ve a gente pidiendo, golpeando una puerta para ver si le podes dar algo. Está el que junta colillas de cigarrillos y cobra, hasta el empresario más exitoso. Están muy organizados, son aplicados, disciplina que seguramente los ha ayudado a salir adelante en esta pandemia. Nunca vas a ver un chino faltándole el respeto a un policía. En un partido, me llamó la atención que nuestra hinchada dejara de cantar. Le pregunté a un compañero chino que había jugado en San Pablo y hablaba portugués la razón y me respondió que estaban cantando contra el árbitro y desde la voz del estadio le ordenaron que dejaran de hacerlo. Cumplieron al pie de la letra. Nadie abrió más la boca. Además está todo monitoreado y la ley es muy dura para quien la infringe”.

También dijo que “el sistema de salud, tanto público como privado, es muy bueno, algo que quedó demostrado en esta pandemia”. Como anécdota contó que cuando le hicieron la revisión médica “entre a las 7 de la mañana a la clínica y me fui a la tardecita, pasando por varios consultorios, además de una serie de estudios y análisis”.

Además, Matías se refirió a la crítica situación que vive en Ecuador, país en el que jugó dos años en Ambato y medio en Manta. “Tengo amigos que la están pasando mal, el sistema de salud de Ecuador no es el mismo que en Argentina o Chile, que en materia de infraestructura son superiores. Lamentablemente no me sorprende que al haber tantos casos no den abasto, como no me sorprendería, en el caso de que haya muchos casos, que el sistema de salud colapse en naciones como Bolivia, donde tuve la oportunidad de vivir y jugar, más allá de que cuente con muy buenos profesionales”.

Respecto al parate del fútbol en Argentina, Marchesini indicó que “los que tienen espaldas para aguantar un tiempo son los jugadores de trayectoria y que están clubes de primera línea, como River Plate, Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez, pero no todos, porque hay jugadores que recién empiezan y no tienen tanta espaldas. Ni hablar del resto de los clubes, menos los del ascenso y del interior”.