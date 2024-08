Hace un par de semanas, el presidente Javier Milei visitó la Exposición Rural de Palermo, donde el sector agrario nacional le brindó un buen recibimiento. Luego de la relación distante que el campo había tenido con el Gobierno anterior, ubicándose más de una vez en las antípodas, los productores depositaron en la llegada del libertario una mejora.

Y si bien el Presidente cumplió la semana pasada en parte con la promesa hecha en la gran tribuna del campo al eliminar los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y a las cadenas porcina y láctea y reducir al 25 por ciento las retenciones para las producciones de carne bovina y aviar, lo cierto es que algunos referentes agrarios critican el resto de las políticas nacionales, las cuales consideran perjudiciales para gran parte de la sociedad y en consecuencia para la producción.

Entre ellos está el director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) Matías Martiarena, quien remarcó que el contexto de recesión no está beneficiando a nadie. “Con el gobierno anterior yo no comulgaba en lo más mínimo, pero cuando veo como la están pasando mis vecinos, cómo la pasa el resto de la sociedad con un ajuste que es terrible, entonces no podemos ser indiferentes. Y esto no quiere decir que uno no se quiere ajustar, sino que ya no se puede ajustar más, y en el camino están quedando un montón de productores. El sector productivo necesita que la totalidad de la economía se acomode”, remarcó.

Hace un par de semanas atrás, Martiarena fue uno de los primeros en afirmar que había apoyado la llegada de Milei a la Presidencia, pero que luego de los primeros meses de gestión, ahora estaba arrepentido de haberlo hecho. Esto le valió muchas críticas y reproches de sus pares, pero que ninguna de estas lo hizo cambiar de opinión y hoy en día sigue con su exigencia de mejores políticas para el grueso de la sociedad, no sólo para su sector.

“Si bien en este último tiempo el Presidente ha dado algunas señales, muy escasas a mi criterio, la verdad es que necesitamos que la totalidad de le economía se acomode, porque más allá de que se dice que el sector produce para 400 millones de personas, eso sólo lo hace una parte”, afirmó y agregó: “Cuando uno hable con el que produce huevos y dice que necesita que las personas consuman más de esos productos; y el que hace cerdo necesita que los vecinos compren por lo menos una vez a la semana el carré de cerdo, porque de lo contrario no sirve. En esa cuestión vemos que la economía está muy compleja y nosotros estamos atados a un mercado interno”, manifestó Martiarena.

“No pido únicamente por el sector que represento, sino que cuando el poder adquisitivo de las personas realmente funciona, los resultados son mejores para todos. Hoy estamos viendo un estado decadente de la economía: las pymes no la pasan bien. Un comercio chico, una ferretería o una fábrica están haciendo malabares, pero malabares en serio, para poder llegar a cumplirles a los empleados. Hoy son pocos los que piensan en poder expandirse. Todo es realmente triste. Espero que se pueda solucionar todo rápido y que este nuevo ciclo que supuestamente arranca realmente tenga los frutos”, apuntó.

El Director de la FAA a nivel provincial, además, también se despegó de la filosofía libertaria y la liberación total del mercado: “El empresario argentino no está preparado para que sea regulado únicamente por las leyes del mercado. Por el contrario, necesita de un Estado que esté presente. Pero cuando uno escucha que el mismo Presidente que se sienta en el ‘Sillón de Rivadavia’ dice que el Estado es el principal enemigo, entonces se hace difícil ver cómo puede funcionar esto”.

En esta línea, también se mostró en disconformidad con el RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) sobre el cuál apuntó: “Lo veo desleal y estoy lejos de ser kirchnerista, que es como te encasillan si están en desacuerdo. Pero la realidad es que el sistema RIGI es un sistema totalmente desleal que deja afuera productores que venimos poniendo hace muchísimo tiempo en donde, alguien puede venir con 300 palos verde y a mí me arrienda todos los campos porque no va a pagar el 33% de derecho exportación y tampoco va a pagar anticipo de las ganancias”.

En relación a los recortes que realizados para achicar el Estado, Martiarena se refirió a uno en particular: en marzo pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) con el despido de 900 técnicos que asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país. Este hecho, para el productor rural fue un error. “El problema nunca fue el Inafci, sino que el problema era que gobiernos anteriores hubieran utilizado esas herramientas como aguantadero políticos. No era el problema el instituto en sí porque hacía un desarrollo importante en personas y en cuestiones periurbanas. Por ejemplo, en el oeste y en el norte de la provincia, donde están rodeados de montes, ahí son todos agricultores familiares que producen verduras y que las venden en los puestos de La Paz. Esas personas tenían un monotributo social agropecuario gracias a eso estaban enmarcados en lo legal y podían gestionar el carnet de alimento. Pero ahora están fuera del sistema”.

Finalmente, Martiarena volvió a remarcar que en este presente la preocupación mayor pasa por todos los sectores de la sociedad, y en lo referente al agropecuario, en la subsistencia del productor pequeño y mediano, los más afectados por la crisis y la recesión: “No vengo a hablar de una cuestión particular. A mí me puede ir mal como productor, pero si al resto de los productores que conforman FAA me dice todo va más o menos bien, entonces quien tiene que revisar lo que está haciendo soy yo. Pero eso no pasa ahora: hablás con el ingeniero y te dice que sembrar es arrancar a pérdida, hablás con las cooperativas y te dicen que no pagaron aún la temporada 2022 y así todo el tiempo”, sostuvo y concluyó: “en la FAA tenemos la convicción y entendemos que para que al campo le vaya bien también le tiene que ir bien a toda la sociedad”.