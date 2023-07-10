Las comarcales tuvieron dos listas para el cargo de vicedirector en el Distrito Tres. Una encabezada por Martiarena (Gualeguaychú), quien se encontraba en funciones, y otra por Mariela Gallingher, de Crespo.

Finalmente, en la votación, se impuso Martiarena quien destacó el acompañamiento mayoritario de las 27 entidades que participaron.

“Para nosotros es un orgullo contar con un número importante de entidades, el fortalecimiento de sus filiales, cooperativas, centros juveniles que van creciendo, apostando, pese a todo lo que nos pasa”, dijo Martiarena.

“No defendemos pequeños y medianos productores, defendemos a grandes productores con pequeñas extensiones. Estamos hablando de productores que se levantan temprano a la mañana, ensillan el caballo, enciende el tractor, inicia la jornada con una actividad relacionada al campo. Además, habla con el contador temas relacionados a la parte financiera, con el veterinario, el ingeniero agrónomo y demás actores que son claves en el sector, sea cual fuera la escala del productor”.

La presencia del cooperativismo

Estuvo presente y participó activamente Juan Balbi, titular de Cafer Coop. Ltda. en la Asamblea fue importante, cumpliendo las cooperativas un rol importante en la Federación Agraria Entre Ríos.

En este sentido, Martiarena resaltó que “el 70% de la agricultura en Entre Ríos se realiza bajo el sistema cooperativo. Es una herramienta- por la cooperativa- que tenemos que cuidar; máxime en tiempos donde sufrimos-tres años- la peor sequía de la historia – bancando las cooperativas a los productores con mucho esfuerzo, también con una competencia muy fuerte, como en el tema de los arrendamientos de los campos, como así también el uso y tenencia de la tierra”.

Al respecto, adelantó: “Queda claro que tenemos que ponernos a trabajar en leyes que contemplen arrendamientos, el uso y tenencia de la tierra. Rever proyectos que ya hemos presentado y actualizarlos”. En cuanto a las economías regionales, citricultura y otras, de la que tanto se habló “tenemos que mejorar la situación laboral en zonas donde se requiere de mano de obra intensiva”.

Sostuvo que "la situación de todos los productores es compleja por la sequía ya enunciada y otras cuestiones. En este marco, acceder a una línea de crédito es muy difícil y los que lo alcanzaron tienen demora de tres meses. Algo irrisorio, fuera de toda lógica porque estamos voleando la úrea para los trigos, cuando todavía no se terminaron de pagar los arrendamientos de la campaña anterior. Son cuestiones, aseveró, que “tenemos que presentarlas con urgencia, dado que son problemáticas muy serias que tendrían que haberse solucionado ayer”.

Asimismo, Martiarena dijo que “la agenda de trabajo venía siendo intensa y lo va a ser aún más, para que el pequeño y mediano productor siga adelante y ninguno quede en el camino”, enfatizó.

Los temas, puntos clave a atender en forma urgente son, en parte, los mismos que “hace un tiempo como los caminos, la conectividad es otra, aunque parezca mentira, los chicos en los tiempos que corren no pueden tener acceso a material de estudio”.

“Muchos jóvenes han dejado el campo; mientras que un número importante se queda y redobla a la apuesta con pedidos lógicos como un crédito para poder levantar su casa en el campo. Después están los reclamos que se vienen repitiendo desde hace 20 años y más. Para nosotros la Juventud es el inicio para que esto que estamos llevando adelante tenga continuidad. La Federación Agraria tiene más de 100 años y se basa en este trabajo de seguir comprometiendo a la juventud y trabajar en conjunto, teniendo la misma cantidad de votos e injerencia que cualquier filial”.