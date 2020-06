Matías Martiarena: "No defendemos a Vicentín, sino a la propiedad privada"

"A muchos empresarios les entraría miedo; en caso que no puedan cumplir con sus compromisos, ¿qué podría suceder?. Lo vemos como un miedo. El Presidente (Alberto Fernández) lo desestimó pero luego dijo que iba a enviar la ley de expropiación una vez intervenida", sintetizó Martiarena.

Respecto a las versiones de malversación de fondos por parte de la firma, Martiarena aseguró que "si es cierto que hubo lavado de activos en esta empresa, será la Justicia quien lo determine. No estamos defendiendo una empresa, sino la propiedad privada para cualquier persona que quiera invertir en nuestro país".

En cuanto a las declaraciones de Eduardo Buzzi, indicó: "no nos sorprenden porque hay diversidad de opiniones en nuestro espacio. Hoy es un socio más de la Federación Agraria pero no tiene ningún peso en particular".

"Si a la empresa la maneja La Cámpora sería muy complicado. Sería una intervención al mercado muy fuerte. Tiene que haber reglas claras para salir de la incertidumbre", lanzó el dirigente y cerró: "Si a seis meses de asumir, el Gobierno quiere expropiar una empresa, no sabemos qué puede pasar en tres años y medio más".

LA ENTREVISTA COMPLETA