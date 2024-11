Juventud Unida recibirá este domingo, desde las 17 horas, a Recreativo de San Jorge, en el encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la primera fase, en marco de la zona 11 de la Región Litoral Sur.

El encuentro será regulado por una terna arbitral de la ciudad santafesina de Alcorta, con Facundo Fogliati será el juez principal y Erwin Rolón y Raúl Méndez los asistentes.

El conjunto albiceleste viene de empatar 2 a 2 como visitante de Parque Sur de Concepción del Uruguay y se ubica segundo con 4 puntos, a tres de su próximo rival que lidera con 7.

Ante ese escenario, el Juve está obligado a ganar por dos goles de diferencia para arrebatarle el primer puesto a Recreativo y clasificarse directo a la tercera ronda del torneo. Mientras que un triunfo por la mínima lo dejará en segundo lugar del grupo y lo meterá en la segunda ronda.

Juventud Unida volverá a jugar de local después del triunfo en la primera fecha contra Parque Sur por 3 a 1. Luego tuvo dos presentaciones como visitante, en las cuales no ganó (una derrota y un empate) y tampoco tuvo buenas actuaciones, si se toma como parámetro que cuenta con un plantel con más jerarquía y recambio en relación a sus dos rivales en el grupo.

“El grupo está muy bien anímicamente y mentalmente. Quizás nos mal acostumbramos de que el año pasado la primera fase fluyó de otra manera y ganamos los cuatro partidos, pero este año el equipo tuvo buenos momentos en ambos partidos. Si bien por momentos estuvimos un poco inconexos, estamos con mucha confianza de cara al duelo de esta tarde con Recreativo en que vamos a hacer un gran partido y clasificar”, analizó el entrenador Matías Minich sobre el presente y en la antesala al partido crucial frente a los de Villa Elisa.

Por otra parte, el deté decano puntualizó sobre los aspectos del juego que su equipo debe mejorar para volver al triunfo, en relación a los partidos que afrontó de visitante. “Estuvimos un poquito descoordinados en las presiones, que siempre ha sido una gran virtud nuestra, y a partir de ahí se generan un montón de cuestiones para bien o para corregir”.

Y agregó: “Creo que por momentos, en los primeros tiempos, sobre todo, de ambos partidos de nos faltó un poquito más de juego, que sí encontramos después en los segundos. También tuvimos esa mala fortuna de que en las escasas veces que se nos arrimaron al área, los pagamos con goles en contra, pero no mucho más. No hay que dramatizar, hay que pensar en positivo, siempre pensando en crecer y este equipo tiene todo para continuar su evolución, así que desde ese lado son los jugadores que me transmiten tranquilidad y confianza de que hoy vamos hacer un buen partido y ganar.

El Dato

Por la zona 10 de la Región Litoral Sur, Deportivo Urdinarrain visitará, desde las 17, a Maria Auxiliadora de Concepción del Uruguay. Con 3 puntos en su haber, producto de una victoria y dos derrotas, el Azul aguarda una mínima chance de clasificarse a la segunda ronda; está obligado a ganar y esperar otros resultados, para conocer si puede meter entre los dos mejores segundos de los grupos de tres integrantes.