Mató a una embarazada y se adueñó del bebé fingiendo ser su madre

La imagen se tomó solo horas después de que Clarisa Figueroa, de 46 años, asesinara a la joven latina y abandonara el cadáver en un cubo de basura, según informó la cadena estadounidense CBS, que difundió la fotografía.

El 23 de abril, la acusada invitó a su casa a una adolescente embarazada a la que había conocido a través de Facebook: se llamaba Marlen Ochoa. Clarisa Figueroa le había asegurado que le regalaría ropa para el bebé que esperaba.

"Aparentemente, la víctima había comprado otros artículos a Clarisa, así que ya se conocían", dijo el jefe adjunto de la policía, Brendan Deenihan.

Cuando Marlen Ochoa entró en la casa, la acusada la estranguló. Después, según el fiscal,"tomó un cuchillo y cortó el vientre de la víctima de lado a lado para remover el cordón umbilical, la placenta y el bebé del interior". Introdujo al recién nacido en una cubeta, y arrojó el cuerpo de la joven de 19 años en un cubo de basura, ubicado en el exterior de la casa.

La fotografía muestra a la acusada junto al bebé de la víctima, horas después de que se cometiera el asesinato (Foto: CBS)

Al arrancar al bebé, Clarisa Figueroa le provocó graves daños cerebrales. Cuando vio que no respiraba, llamó a emergencias y dijo que había dado a luz a un niño que no reaccionaba. Los paramédicos la trasladaron junto al neonato al hospital Adventist Christ Medical Center, en el suburbio de Oak Lawn, en Chicago.

Al llegar a la sala de observación, Clarisa Figueroa tenía la cara y la parte superior del cuerpo manchadas de sangre. No mostraba evidencias físicas propias de un parto, y sus trompas de falopio estaban ligadas. Todos los signos apuntaban a que el bebé no era suyo, pero el hospital, por algún motivo que aún se desconoce, no sospechó lo que ocurría, y no alertó a las autoridades.

Horas después de llegar, Clarisa Figueroa se habría tomado la fotografía que publicó la cadena estadounidense, con el bebé que le había arrancado a Marlen Ochoa. Pero no fue la única imagen para la que posó.

Esta es la fotografía que Clarisa Figueroa subió a la página de GoFundMe, que buscaba recaudar fondos para su bebé moribundo (Foto: GoFundMe)

En el tiempo que pasó en el hospital, donde se hizo pasar durante más de dos semanas por la madre del pequeño, Clarisa Figueroa abrió una campaña en GoFundMe con la complicidad de su pareja, Pete Bobak. Querían recibir donaciones para ayudar al "pequeño Xander", su hijo moribundo, así que en la página adjuntó algunas fotografías en las que aparecía en la cama del hospital junto al bebé.

Meses antes, en febrero, Clarisa Figueroa compartió a través de Facebook unas fotografías del dormitorio del bebé. En estas aparecía la cuna, peluches y un cambiador. En la pared se leía "Xander". También publicó una ecografía del bebé que estaba en camino. Unas imágenes desconcertantes si se sabe que la acusada había pasado por una cirugía que no le permitía ser madre: "La cuna del pequeño Xander ya está preparada, ahora solo esperamos tu llegada", escribió junto a las fotografías, que llevan a pensar cuándo comenzó la acusada a planear el crimen.

Clarisa Figueroa subió esta foto en febrero para anunciar la llegada de su bebé, también publicó ecografías de su supuesto embarazo (Foto: Facebook Clarisa Figueroa)

Mientras Clarisa Figueroa fingía ser la madre del bebé, los parientes de Marlen Ochoa se desvivían por encontrarla. Sabían que no se había marchado de forma voluntaria, y temían lo peor.

El 7 de mayo, una amiga de la desaparecida arrojó la primera pista: Marlen había conocido a través de un grupo de Facebook a dos mujeres, Clarisa Figueroa y su hija, Desirée, de 24 años. Cuando los investigadores acudieron a la casa de las dos mujeres para interrogarlas, encontraron el auto de Marlen Ochoa aparcado cerca del inmueble.

Al enterarse través de Desirée Figueroa que su madre estaba en el hospital, porque había dado a luz recientemente, los agentes solicitaron un examen de ADN del bebé. Hasta ese momento, según declararon fuentes policiales, no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en el centro hospitalario, pues el personal sanitario no los había alertado del sospechoso caso de su paciente.

Con las trompas de falopio ligadas, y sin evidencias de haber atravesado un embarazo, Clarisa Figueroa no podía ser la madre del recién nacido que aún permanecía internado en estado grave.Los agentes solicitaron de inmediato un examen de ADN del niño. Los resultados esclarecieron el caso.

"El pequeño Xander" no se llamaba "Xander". Su verdadera madre, Marlen Ochoa, quería llamarlo Yavani Yadiel López. El test del bebé coincidió con la muestra de ADN de Yovani López, el esposo de la joven desaparecida.

Las autoridades registraron la casa de Clarisa Figueroa, y encontraron en un bote de basura el cadáver de Marlen Ochoa. La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook confirmó que había sido estrangulada con una liga o una cuerda.

El bebé sobrevivió, pero cuando Clarisa Figueroa lo extrajo del vientre, perdió la respiración durante algunos segundos, lo que le provocó muerte cerebral. Desde el día de su nacimiento, el 23 de abril, se encuentra en estado crítico en el hospital Adventist Christ Medical Center. Aunque abrió los ojos hace algunos días, los médicos aún temen por su vida. El padre del bebé, Yovani López, dijo que no lo desconectará, y que esperan "un milagro".

Desde México, los familiares de Marlen viajaron ayer hasta Chicago para asistir a su funeral. Desolados, pidieron que la comunidad se una a sus oraciones por el pequeño Yadiel. Estarán en EEUU hasta el 8 de junio, días después de que se celebre la primera audiencia contra Clarisa y Desirée Figueroa, ambas acusadas de asesinato y de ocasionar graves daños cerebrales a un menor. También fue detenido Pete Bobak, por encubrir un crimen.