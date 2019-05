Mattiauda cargó duro contra Bordet por el “impuestazo inmobiliario”

Tras observar las boletas del año pasado y el actual, notó que “las subas fueron excesivas y disparatadas”. Según el senador por el departamento de Gualeguaychú del bloque Cambiemos, muchos se encuentran en la encrucijada de vender el campo o dejar de pagar impuestos. El senador provincial y candidato diputado en Entre Ríos Nicolás Mattiauda (Cambiemos) criticó con dureza al gobernador Gustavo Bordet por los incrementos de hasta el 700% en los impuestos Inmobiliario Rural y Subrural, y exigió prorrogar los vencimientos. “Mientras el gobernador Gustavo Bordet demora el decreto reglamentario de la Ley 10.637, que fija el valor correcto de cada parcela, pequeños y medianos productores no pueden pagar el incremento desmedido del impuesto inmobiliario subrural y rural de hasta el 700% e incluso muchos se pueden fundir”, advirtió Mattiauda. En ese sentido, el legislador presentó un proyecto de Comunicación y una nota administrativa pidiendo la prórroga de los vencimientos, hasta que se formalice la rúbrica del decreto que permite retrotraer el tributo a valores históricos, teniendo en cuenta los exorbitantes montos que deben afrontar los propietarios de inmuebles ubicados en zonas subrurales y rurales de Juntas de Gobierno y Comunas. Uno de los pedidos del senador por el departamento Gualeguaychú para que se prorroguen los vencimientos, fue efectuado mediante nota al secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider, solicitándole que realice “las diligencias necesarias” hasta que no se reglamente la Ley aprobada a fines de 2018 y se proceda a “redefinir las parcelas rurales y subrurales en todo el territorio de la provincia”. Para el senador, el impacto en los anticipos de ATER con aumentos promedio del 700% genera que “muchos contribuyentes no pueden afrontar sus obligaciones impositivas y quedan a la espera del decreto reglamentario que fije el valor correcto de cada partida”. “El gobernador impulsó un escandaloso aumento de impuestos que va contra la producción, y si se demora la firma del decreto y tampoco se toma una medida paliativa alternativa, Bordet será responsable de que se fundan muchos pequeños y medianos productores entrerrianos”, sentenció Mattiauda. Además de la firma del decreto reglamentario que traería un poco de alivio para el sector productivo, el legislador afirmó que espera “otras medidas de Bordet” para mejorar la producción y reactivar el consumo en la provincia “en sintonía como lo hizo el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires”. “El gobernador critica mucho la gestión del presidente (Mauricio) Macri, pero no tomó ninguna medida que permita ayudar a aliviar el bolsillo de la gente. Entre Ríos fue una de las provincias que mayor asistencia financiera recibió desde 2015, pero contrariamente a la baja en la presión tributaria promovida por Nación, Bordet aplica un impuestazo”, sentenció.