Mattiauda cuestionó el endeudamiento por la obra del aeropuerto de Concordia

“No es una prioridad que tienen los entrerrianos, pero va a permitir ver a la segunda ciudad más pobre de la Argentina desde el aire”, ironizó Mattiauda en esa oportunidad y agregó que “una parte de esos recursos se podrían haber destinado al desarrollo de la infraestructura productiva de Entre Ríos; basta con recorrer Santa Fe y Córdoba para darnos cuenta el atraso que tiene nuestra provincia”.

“La situación actual es aún peor que la de hace tres años, y en este contexto de pandemia las prioridades deberían ser otras y no un aeropuerto internacional”, advirtió el diputado del Pro e insistió en que “no es el momento oportuno para una obra de ese estilo ni desde el punto de vista social, ni desde el económico, porque no se puede ampliar el endeudamiento de la provincia cuando hay sectores, como el turístico, que esperan desesperadamente recibir algún tipo de ayuda”.

Para Mattiauda, el gobernador “no fija prioridades de gestión y parece desconocer la crisis por la cual estamos atravesando” y señaló que “mientras Bordet aplicó un ajuste a los trabajadores y a los jubilados” mediante la Ley de Emergencia, “plantea un endeudamiento que generará devolución de capital y pago de intereses para una obra que no es prioritaria”.

Y precisó: “Bordet quiere un aeropuerto internacional en Concordia cuando no hay asistencia para pyme, no hay ayuda para el sector turístico y productivo, en salud reclaman las mínimas indispensables condiciones laborales, hay muchos rubros que no pueden volver a trabajar y están fundidos, la actividad privada está en crisis y no sabemos cuántas empresas logísticas o de turismo quedarán en pie luego de la pandemia”.