Mattiauda le respondió a Maradey: "Defiende al gobierno más que a sus colegas"

En ese sentido, el diputado insistió en la necesidad de que el gobierno atienda las demandas del sector salud y dijo que “el mejor aporte” de la oposición es “marcar las deficiencias del sistema en la primera barrera de protección contra la pandemia, que son los servicios de salud y seguridad”.

“No pueden enojarse porque los médicos exijan mejores condiciones laborales; deberían ocuparse de que a ningún trabajador esencial le falten los elementos y equipamientos preventivos y de seguridad”, remarcó Mattiauda y recordó que el sistema de salud provincial “está a cargo del gobierno, no de la oposición”.

“De los 37 años de democracia, el PJ en todas sus expresiones políticas ha gobernado Entre Ríos durante 29 años; alguna vez deberían hacerse cargo de sus propios errores y desaciertos y reconocer las falencias que tiene, en este caso, el sistema sanitario”, sentenció.

Mattiauda precisó que “el rol de la oposición es acompañar cuando algo está bien y marcar las diferencias o cuestionar cuando se hacen mal”, y en ese sentido dijo que la falta de elementos preventivos en las áreas salud y seguridad “no es un invento, sino un pedido genuino de los trabajadores”.

“Basta con recorrer hospitales o hablar con agentes de policía para darse cuenta”, apuntó y recordó que a partir de esos reclamos presentó un proyecto de Ley que se encuentra en la comisión de salud, para que el gobierno asegure la entrega de todos los elementos de prevención necesarios a los trabajadores esenciales en el marco de la pandemia por COVID-19.

“Resulta llamativo que un médico que conoce la realidad del sistema de salud, no defienda a sus colegas que ponen en riesgo la vida en la pandemia”, cuestionó en respuesta a quien lo sucedió en la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Jorge Maradey.

“Genera confusión que un profesional con tanta trayectoria se oponga a que se distribuyan elementos básicos para seguridad de agentes del servicio sanitario”, insistió el actual diputado provincial.

“Hay personas en el sistema de salud que tienen miedo de trabajar porque no cuentan con los elementos de protección básicos y sobre eso el oficialismo no dice nada, el gobierno no da respuestas y resulta que los malos somos los de la oposición porque reclamamos”, se quejó.

Mattiauda calificó como “temerarias” a las declaraciones del senador Maradey porque “defiende al gobierno más que a sus colegas”, y planteó que su pedido puntual es asegurar la entrega de insumos como alcohol en gel, barbijos, guantes y camisolines: “no exijo inversiones millonarias en infraestructura ni equipamientos, solo la provisión de elementos básicos indispensables”. Y agregó: “Si la sociedad viene haciendo un gran esfuerzo para cuidarse, no entiendo por qué el sistema de salud no está preparado para brindar elementos básicos para proteger la salud de quienes, justamente, deben cuidarnos en la pandemia”.

“La emergencia sanitaria amerita trabajar en conjunto oficialismo y oposición, que también tiene aportes interesantes para hacer. Advertir situaciones puntuales no significa hacer política aprovechando el contexto y ellos (por el oficialismo) deberían aportar respuestas y dejar de sobreactuar”, puntualizó Mattiauda.