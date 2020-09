Además, el diputado oficialista rebatió que la obra sea inoportuna y una inversión innecesaria. “El Aeropuerto es una necesidad que tiene la producción regional del arándano y que pontenciará a las demás de la zona. También permitirá la llegada del turismo en forma directa a toda la región, lo que impulsará el movimiento comercial y de servicios”, destacó.

“Duele que un legislador que debería representar los intereses de los entrerrianos piense y actúe como lobbista de Buenos Aires y de su política de concentración del tráfico aerocomercial; veo que responde más a una decisión de la cúpula porteña de su partido que a los de Entre Ríos. Entiendo que en su bloque haya representantes que viven y trabajan desde la Capital, lejos de la realidad de los entrerrianos, pero no pensé que él actuara en esa misma sintonía”, agregó.

A párrafo seguido, Loggio destacó que la obra del Aeropuerto binacional es una inversión “estratégica” que fue gestionada por Bordet durante una misión comercial a Washington en 2016 a la que fue acompañado por los representantes de la producción y exportación de citrus de Entre Ríos. Durante una audiencia con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mandatario provincial consiguió poner en los planes de financiación del organismo multilateral la obra, que debía hacerse como emprendimiento binancional. El acuerdo fue rubrico un año más tarde, en 2017.

“Para el Aeropuerto se contó con el apoyo del Gobierno de Uruguay y también de la Intendencia de Salto que comprendieron de inmediato la relevancia de este proyecto para toda la región, solo comparable por su impacto a lo que fue la construcción de la represa de Salto Grande no solo en lo económico, sino para la integración con nuestros hermanos orientales”, apuntó, remarcando que la inversión del centro aéreo abarcará también la infraestructura primaria y secundaria circundante.

El financiamiento “es para esta obra, no para hacer cualquier cosa como hizo Mauricio Macri con los u$s 100 mil millones que dilapidó en la timba financiera. Si el aeropuerto no se erige, no habrá disponibilidad de fondos. Este es un emprendimiento ligado a políticas de Estado que se vienen construyendo hace años”, subrayó.

“Sería importante que Mattiauda deje actuar con la miopía que lo caracteriza y comprenda lo que esto significa. De lo contrario, y a sabiendas de que su estrechez le impedirá tomar nuestros argumentos como válido, que se comunique con el intendente de Salto o con Luis Lacalle Pou, el presidente de la vecina república, a ver qué opinan de sus objeciones al proyecto”, concluyó.