El secretario General de la Gobernación Mauricio Colello dialogó con Ahora Cero Radio y se refirió a las elecciones legislativas que se vivirán el 26 de octubre.

“Es una elección para decidir entre volver atrás, al pasado, o no. Los que están del otro lado, son los mismo que gobernaron el 90% desde la vuelta a la democracia. Eso hay que cambiarlo, eso es lo que tenemos que votar el octubre”, apuntó Colello.

El secretario General señaló que “esto no es una elección más, no tiene que ver con las formas ni con la ideología de los partidos políticos, tiene que ver con hacer valer la pena el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos y los entrerrianos en particular. Tenemos que hacer que eso empiece a valer sus frutos. Ratificar el cambio y evitar volver al pasado”.

Además, Collelo enfatizó que lo que une al Gobierno Nacional y al Provincial es el “ordenamiento de las cuentas públicas. Se trata de un cambio de paradigma”.