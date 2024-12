El 13 de diciembre de 2023 asumió en sus funciones el intendente Mauricio Davico, lo que significó un cambio en el color político a nivel municipal ya que por primera vez en 36 años –desde la elección de Manuel Alarcón en 1987– los mandos de la ciudad no estaban en manos de un gobierno peronista.

Davico tomó el lema “Orden y Gestión” para orientar todas las decisiones y acciones de su Presidencia Municipal. “La línea que se ha bajado a toda la administración es la de ordenar y transparentar el funcionamiento del Estado Municipal. No podemos mejorar si no promovemos un gobierno facilitador y participativo, si no trabajamos por una ciudad con más desarrollo, una Gualeguaychú emprendedora, sostenible y con oportunidades. Por eso ‘Orden y Gestión’ engloba nuestra visión y compromiso de conformar un gobierno local eficiente, transparente y centrado en el bienestar de la comunidad”, sostuvo el Intendente en una entrevista con Ahora ElDía en donde realizó un balance sobre su primer año en Irigoyen 75.

A la hora de enumerar las primeras acciones al frente del Municipio, Davico remarca que encontró un Estado “desbordado, que funcionaba de manera irregular y que se sostenía en muchos casos con parches en vez de con soluciones de fondo”.

“Encontramos trabajadores que cobraban sin trabajar, horas extras pagadas sin constancia de haberse realizado, trabajadores que cobraron sin tener regularizada su situación contractual, sin decreto que ordenara su contratación ni la firma del contrato propiamente dicho, incluso en algunos casos desde el inicio de 2021”, describió y agregó: “En 2017, entre plantas permanentes y contratados, en la Municipalidad trabajaban alrededor de 1200 personas. Pero cuando asumimos el año pasado había más de 1500 personas. ¿Por qué motivo debió crecer un 25% la planta de personal en esos años? No había ninguno. Por eso lo primero que tuvimos que hacer fue normalizar el funcionamiento de las diferentes áreas y dar de baja privilegios que muchos tenían de manera injustificada. Aun con los escasos mecanismos de control que teníamos al comienzo de la gestión logramos generar un ahorro de 56 millones de pesos en concepto de horas extras”.

Sin dudas, los primeros conflictos surgieron cuando comenzó a reducir la planta de personal a partir de la no renovación de ciertos contratos. También marcó la cancha con la eliminación de las horas extras, lo que dejó a algunos empleados con un recorte sustancial en sus salarios. Algunos afirmaron que la medida tuvo tintes ideológicos y persecutorios, sin embargo el mismo Davico niega que esto sea así. “Un 30 por ciento de los recursos humanos está compuesto por trabajadores de carrera de la propia administración, los cuales conocen como nadie al Estado municipal. Y precisamente a ellos fuimos a buscar a la hora de ocupar las Direcciones y puestos jerárquicos. Nosotros acabamos con los puestos a dedos y pusimos en esos cargos a los más idóneos”.

Objetivos cumplidos y los que quedan por cumplir

Cuando Davico asumió la intendencia no sólo encontró los inconvenientes lógicos a nivel local que se producen en un cambio de gestión, sino también con una realidad nacional atravesada por la crisis económica y el objetivo de déficit fiscal cero que se propuso el presidente Javier Milei. El “no hay plata” bajó desde la Rosada a todos Ejecutivos municipales, por lo que no quedó otra que comenzar a administrar los recursos propios para llevar adelante su administración pública.

“El hecho de comenzar en una incertidumbre por los fondos que bajaban desde Provincia y Nación, nos obligó a administrar mejor nuestros recursos y, al mismo tiempo, buscar nuevos niveles de ingreso. Suspendimos los gastos que consideramos innecesarios, como la realización de la Fiesta del Pescado y el Vino, y redireccionamos esos fondos como necesidades reales de los vecinos de Gualeguaychú, como la refacción del sistema de agua potable y la red de cloacas, las cuales encontramos detonadas”, replicó.

Según Davico, el foco comenzó a estar apuntado en su primera parte de la gestión en la obra pública que consideró necesaria para mantener en funcionamiento la infraestructura de la ciudad.

“En Obras Sanitarias estamos en plena ampliación del sistema, instalando 1.200 metros de cañería para mejorar la presión en los barrios del sur, beneficiando a más de 20.000 vecinos. Estos trabajos fueron encarados con fondos provinciales, por lo que tuvimos el apoyo de la Gobernación para esta mejora. Pero además, en los próximos días pondremos en funcionamiento dos tanques cisterna de 50.000 litros, más una torre tanque de 20 mil litros para aumentar la capacidad de captación. Recuperamos 12 pozos estratégicos, para inyectar 450 metros cúbicos diarios al sistema”, señaló.

“En la planta potabilizadora cambiamos cañería obsoleta y limpiamos las piletas que, durante años, acumularon más de un metro y medio de barro. Hoy el agua sale limpia. En total, para estas refacciones invertimos unos 100 millones de pesos en bombas de impulsión y en la puesta en valor de los pozos para mejorar la presión del agua”, manifestó y agregó: “En efluentes cloacales, resolvimos emergencias en sectores críticos e hicimos trabajos de limpieza profunda en pozos de bombeo y redes troncales”.

Al mismo tiempo, Davico también admite que no pudo hacer todo lo que se había propuesto al asumir, por eso priorizará el año que viene la profundización de los trabajos de obra pública, algo que dejó de manifiesto en el Presupuesto 2025 que el Concejo Deliberante aprobó el jueves pasado, donde se destina casi 26.000 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

“Para mejorar y arreglar todo lo que necesitamos en la ciudad precisamos maquinaria porque hace 15 años que no se renueva en nada el parque maquinario del Municipio. De hecho, ya hemos hecho este año una redistribución de recursos. La gestión anterior, en 2023, había presupuestado unos 200 millones de pesos, y nosotros sobre ejecutamos 1300 millones tan sólo en 2024 para poder contar con las herramientas de trabajo que necesitamos en mejorar los servicios público.

Según explicó el Intendente, para potenciar los servicios se invirtieron esos 1.300 millones en la adquisición de una unidad de traslado para 19 pasajeros, un camión para tránsito, dos camiones nuevos para Higiene Urbana, un camión con hidroelevador y un topador.

“Este año pusimos nuestros esfuerzos en ordenar el Estado para focalizar ahora si todos los esfuerzos en la obra pública necesaria para mejorar la ciudad”, remarcó.

Otra de las deudas que la administración Davico tiene con la ciudadanía tiene que ver con la traza vial de la ciudad. Las calles, en muchos sectores, presentan daños considerables, y más de la mitad de los corredores del ejido urbano aún son de tierra, lo que ocasiona más de un dolor de cabeza a los vecinos, sobre todo los días de lluvia.

Sin embargo, el Intendente sostuvo que los trabajos planificados para el año que viene están orientados a suplir esta demanda de los vecinos: “Para mejorar la trama vial, estamos construyendo la nueva planta asfáltica en el Parque Industrial. Esto nos va a permitir asfaltar más del doble de calles con un costo 30% menor. Mientras tanto, en 2024 hemos pavimentado, por sistema de consorcio, más de 20 cuadras, y también hemos realizado trabajos de bacheo en muchos sectores de la ciudad. Es verdad que falta mucho por hacer, pero en el mientras tanto derivamos los recursos que tuvimos en trabajar o en lo prioritario o en lo que estuvo a nuestro alcance, y todavía seguimos con los proyectos que teníamos cuando llegamos, como el de la reconstrucción del Acceso Sur”.

La relación con el privado y la baja impositiva

Una de las diferencias de la gestión Davico con los dos períodos encabezados por Martín Piaggio estuvo en el vínculo de lo público con lo privado. Luego de 8 años en donde el rumbo a seguir era marcado por el Ejecutivo, en la nueva administración se abrió la cancha para que otros actores e instituciones participaran en las decisiones del día a día.

“Un ejemplo sobre cómo lo público y lo privado pueden trabajar de diez se vio en todos los avances en materia turística que hemos tenido este año. Elaboramos una agenda de eventos y megaeventos tanto culturales, deportivos como recreativos,los cuales en muchos casos rompieron con la estacionalidad porque funcionaron a lo largo de todo el año. Recuperamos la ExpoMoto, pero también realizamos Ironman, la Feria del Libro, el Pre Cosquín, el evento de autos tuning La Costa Show Car. Todo esto se puso llevar adelante cuando pusimos el eje en el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, todo con el objetivo de fortalecer la oferta turística”, referenció.

“Lo mismo pasó con la Comisión Interna del Carnaval del País ya que a partir de este año el Municipio decidió involucrarse y colaborar de manera permanente con la organización del espectáculo más importante de Gualeguaychú. Por eso hemos puesto en marcha ya a comienzo de nuestra gestión y reforzado ahora los arreglos necesarios para mejorar las instalaciones del Corsódromo. Nuestro objetivo fue abrirle las puertas a los clubes del Carnaval, y ahora saben que cuentan con nuestro apoyo para realizar los trabajos en conjunto”, agregó.

Una de sus promesas de campaña fue la reducción de la masa impositiva por parte del Municipio, algo que logró en marzo pasado cuando el Concejo Deliberante aprobó la reducción del 62% de las tasas, sellados y derechos que existían, entre las que estaban las alícuotas por la aprobación de planos y los servicios de inspecciones de obra. “Era necesario avanzar en aliviar la carga tributaria a nuestros vecinos. Desde el Estado necesitamos incentivar a diferentes sectores de la comunidad para generar oportunidades y nuevos puestos de trabajo genuino. Por eso aliviamos el bolsillo de los vecinos y comerciantes con la reducción y eliminación de un 62% de las tasas. Además, con la modalidad Express duplicamos la cantidad de habilitaciones, llegando a casi 1000 en 12 meses”.

“La reducción de tasas y sellados pudimos hacerla porque logramos ordenar el Estado y gestionar nuestros recursos. Cuando decidimos reducir la planta política a la mitad y decidimos ordenar las excesivas horas extras del personal, logramos generar un ahorro que nos permitió redirigir los fondos a donde eran necesarios y, al mismo tiempo, quitarle el pie de encima a los vecinos y comerciantes. Ya no necesitamos esos ingresos porque el orden nos permitió generar este ahorro necesario”, resumió Davico.