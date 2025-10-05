El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza durante el acto de campaña realizado en la capital entrerriana.

Quien no se perdió el evento partidario fue el intendente Mauricio Davico, quien se fotografío junto a Milei, Karina y Frigerio.

La imagen fue difundida por el propio Davico en sus redes sociales, junto a la siguiente leyenda: “Con el Presidente Javier Milei, con Karina, con Rogelio y con vos, vamos a trabajar juntos para que no vuelva a gobernar el Kirchnerismo en Argentina, en Entre Ríos y en Gualeguaychú. Acompañemos la lista violeta 502”.

El acto convocó a más de 500 personas que se acercaron para escuchar al presidente y al gobernador, y para conocer a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.



Megáfono en mano, a la vera del río Paraná, frente a la concurrencia, Milei expresó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser una país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.



Arriba de una camioneta junto al Gobernador Rogelio Frigerio, Milei agregó: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30%, hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.



Para cerrar, el presidente expresó ante los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, aún mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”.



Por último Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

