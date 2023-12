A pocos días de asumir sus funciones en el Ejecutivo de Gualeguaychú, el intendente electo Mauricio Davico viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para presenciar la toma de juramento del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, su amigo Martín Menem.

“Felicitaciones Martin Menem un honor poder acompañarte en un día tan importante. ¡¡Te deseo lo mejor para este gran desafío!!”, publicó en su perfil de la red social Instagram.

Al llegar al Congreso, Davico se ubicó en el sector donde estuvieron presentes los familiares del riojano, entre ellos el ex senador Eduardo Menem –hermano del ex presidente Carlos Saúl–o Adrián Menem. También, muy cerca de él se sentó el ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio, quien es pareja de Zulemita Menem.

Luego de la jura, Davico tuvo una reunión con el gobernador saliente de Entre Ríos Gustavo Bordet: “Me reuní Bordet, con quién siempre trabajamos con muy buen diálogo. Es indispensable afianzar la institucionalidad en pos del bien de todos los entrerrianos y es fundamental mantener lazos constructivos con todas las fuerzas políticas. Le deseo a Gustavo mucho éxito en su labor legislativa”, afirmó al respecto.

La relación de Davico con Martín Menem

Es precisamente por la cercanía con el ahora presidente de la Cámara de Diputados –que es hijo del histórico legislador Eduardo Menem y sobrino del ex presidente Carlos Saúl– que Davico fue uno de los invitados a asistir a la ceremonia en el Congreso de la Nación.

Al conocerse la noticia sobre la designación de Menem como titular de la Cámara de Diputados, el intendente electo de Gualeguaychú publicó una historia en Instagram donde felicitó a su amigo: “Orgulloso de vos y feliz por mi país Martin Menem”.

En este sentido, cuando hace unos meses se realizó la elección para gobernador de La Rioja, Davico viajó hacia allá no sólo para brindarle su apoyo sino también para colaborar con el último tramo de la campaña, aunque siempre hizo todo en carácter de “amigo personal”.

Fue en este viaje donde el mandatario local volvió a tener un encuentro con los hermanos Milei, estrechando aún más su vínculo con Karina, al punto tal que terminó siendo uno de los pocos invitados VIP en el bunker de La Libertad Avanza luego de la victoria en el balotaje.

"Uno de los mejores amigos de Palito Davico es Martín Menem, al punto tal que el riojano es padrino del hijo de Davico. Nosotros fuimos a dar una mano a La Rioja. En ese momento, nos sumamos a la comitiva de Javier Milei y ahí logramos profundizar la relación. Quedó una relación de afecto…”, había relatado el futuro jefe de Gabinete Luciano Garro hace unos días.

Los cuatro diputados nacionales electos por Entre Ríos

Este jueves en horas del mediodía tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación la asunción de los nuevos 130 diputados, de los cuales cuatro son entrerrianos.

Quienes asumieron por Entre Ríos fueron el saliente gobernador Gustavo Bordet y Blanca Osuna (Unión por la Patria), Francisco Morchio (Juntos por Entre Ríos) y Beltrán Benedit (La Libertad Avanza).

Reemplazan a Marcelo Casaretto (PJ), a Gustavo Hein (PRO) y a Gabriela Lena (UCR), mientras que Osuna asume un nuevo mandato. Al momento de jurar, lo hizo de la siguiente manera: “Por Memoria, Verdad y Justicia y los 30 mil desaparecidos”; mientras que el resto solamente lo hizo con el juramento formal.

De este modo, cuatro de los nueve diputados entrerrianos se distribuyen de la siguiente manera: cuatro pertenecen al PJ (Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma), cuatro a Juntos por el Cambio (Atilio Benedetti, Pedro Galimberti, Marcela Ántola y Francico Morchio) y uno a La Libertad Avanza (Beltrán Benedit).

Dado a su edad, y ser el mayor de los presentes, Atilio Benedetti presidió la sesión.