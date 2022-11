“Tenemos personería jurídica política, por lo que podemos presentar candidato a Gobernación, Jefe de comunas, intendentes. Estamos haciendo un trabajo muy grande en las distintas localidades con quienes estamos en contacto y surgió la idea de hacer este partido provincial”, explicó Davico en diálogo con Ahora Cero Radio

Aseguró que cuentan con “afiliados en más de 35 localidades; vamos a presentar candidatos en un montón de localidades como Villaguay, Concepción del Urugay, Gualeguaychú, Islas y otros lugares, Esto se da dentro de Juntos por Entre Ríos con Rogelio Frigerio”.

“En Gualeguaychú vamos a presentar un candidato a Intendente. Si voy a ser yo lo vamos a definir dentro del partido. Hay dirigentes en Gualeguaychú y de otros espacios. Hay gente independiente. Queremos personas que apunten para el mismo lado y buscando el crecimiento de donde vayamos a competir. Hay muchos nombres dentro de nuestro partido”, señaló el intendente de Pueblo Belgrano.

Asimismo, resaltó que “no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Si son en octubre, falta un año y no podemos estar tomando decisiones ahora porque en Argentina un año es un montón. Las decisiones las vamos a tomar cuando sepamos el cronograma electoral. Sí me gustaría ser candidato en Gualeguaychú; nací ah, amo esa ciudad; tengo amigos por todos lados en Gualeguaychú y sé que la herramienta para cambiarle la vida a la gente es ganando una elección”.

“A mi me preocupa lo que piense y diga la gente; me aboco a eso porque ellos son los que eligen a los representantes y quién quiere que los gobierne. No me van a encontrar hablando mal de un candidato porque lo importante es construir y hacer algo serio para la gente”,resaltó y agregó que “a cada injuria que salga, nosotros vamos a responder con proyectos. Me pareció muy triste lo que pasó en Brasil, echándose culpas y sin hablar de proyectos”.

Finalmente, agregó que el próximo “16, 17 de este mes vamos a hacer una entrevista con equipos técnicos para trabajar puntos como educación, seguridad, salud con personas de toda la provincia. Vamos a trabajar en esta plataforma para decirle a la gente cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a financiar, sabiendo que tenemos 6, 7% de inflación mensual y planificar fastos siempre es complejo”.

“Larreta es un hombre de consenso,de trabajo”, opinó respecto de los candidatos de Juntos por el Cambio y agregó que “no hay que pensar como River- Boca. Hay que pensar en 10, 15 puntos de consensos para trabajar más allá de los partidos, como pudieron hacer en Uruguay. Tenemos que pensar en qué provincia y qué país queremos”.