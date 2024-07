El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, estuvo en Ahora Cero y dio su mirada sobre la situación actual de la gestión y recorrió algunos de los temas más recientes de su agenda: los cambios en el gabinete; la decisión de realizar el desfile del 9 de Julio; las críticas y el diálogo con la oposición; su vínculo con el Gobierno nacional y provincial; las próximas medidas que evalúa el Municipio y las obras que se pondrían en marcha en el corto plazo.



10 frases destacadas de la entrevista



“Estamos haciendo arreglos de bacheo y obras por consorcio. Hay algunos que ya tenían todo pago desde el 2021. Las estamos haciendo en orden cronológico, las más antiguas van a ser las primeras. Hemos asfaltado varias calles, pero el trabajo fuerte lo vamos a hacer cuando la planta esté funcionando, ya que va a producir tres veces más que ahora”.

“En estos días viene el Gobernador a firmar el acta de inicio de una obra que viene de 2022 y se tenía que iniciar en 2023. Se licitó, se adjudicó, se hizo el contrato con la empresa, pero nunca empezó. Se trata del caño de la calle Lavalle, que va a dar un impulso importante a toda la zona sur de la ciudad. Es una inversión de más de 800 millones de pesos”.

“Dentro de pocos días comenzamos con el relevamiento de la señalética de la ciudad para que haya carteles en todas las esquinas y en todas las plazas”.

“A veces digo: ‘mirá vos, el Presidente de la Nación realmente quiere el Estado porque está sacando a los ñoquis y terminando con los curros’”.

“A los concejales de la oposición les digo que cuando tengan una idea que sea viable para la ciudad y tengamos el dinero, la vamos a hacer; o si ven que algo que está mal, vengan y charlemos”.

“En los CAPS y en Rentas vamos a poner un tótem para que la gente pueda sacar turnos, pero también que haga encuestas de satisfacción con los nombres propios de las personas que los atendieron. Estamos armando el pliego para comprar los tótems”.

“Hasta el 10 de diciembre de 2027 de acá no me voy, salvo que Dios diga lo contrario. No hay forma de que sea candidato a nada, estoy abocado a la gestión en Gualeguaychú”.

“Antes de fin de año vamos a presentar el nuevo POT a la comunidad. Ya hemos hablado con todos los colegios de profesiones que están afectados preguntándoles qué le mejorarían. Una vez pasada esa etapa, es pulirlo y llegar a una conclusión que va a estar abierta a la comunidad”.

Fiesta del Pescado y el Vino: “Ojalá que venga un privado porque es un evento positivo y que genera cuestiones positivas”.

"Estimamos que ahora va a haber recursos para viviendas desde Nación a Provincia, y de Provincia al Municipio".



Escuchá la nota completa