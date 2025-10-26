Pasadas las 11 horas, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, emitió su voto en el Colegio “Luis Clavarino” y destacó la importancia de la jornada cívica. “Feliz de venir a votar y expresar lo que quiero para el futuro de nuestros hijos y nuestras generaciones”, afirmó al ingresar al establecimiento.

Consultado por las expectativas, sostuvo que “esta elección es una piedra fundamental para la Argentina que queremos. Acá va a haber o no un quiebre”.

En relación a los posibles cambios en el Congreso a partir de diciembre, Davico señaló que “si el resultado es el esperado, el presidente Javier Milei va a tener más legisladores para hacer la reforma que pretende hacer en su línea de gobierno y en base a lo que queremos muchos argentinos”.

Además, explicó que los resultados también podrían repercutir en la ciudad: “Cuando digo los argentinos engloba a todas las ciudades y a quienes las habitan. Las reformas que pretende el Presidente son totalmente necesarias y nos van a beneficiar a todos los gualeguaychuenses”.

Sobre dónde seguirá el escrutinio, indicó que estará “en el Centro de Cómputos, enfrente de la Prefectura, Carpe Diem, esperando los resultados con toda la gente del frente”.

Aunque recordó que se encuentra vigente la veda electoral, aseguró que “por lo menos en Gualeguaychú y en la provincia” las expectativas son positivas.