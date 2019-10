Mauricio Macri cerró su campaña electoral en la capital de Córdoba

Pasadas las 20, Macri se subió al escenario junto a su esposa, Juliana Awada, y comenzó diciendo: "Acá empezó y se tomó impulso con el cambio. Acá arrancó el sí se puede e inundó el país entero. Miren lo que son, por favor. Miren todos los que son".

"Qué ganas de ser, crecer y ser protagonistas. Qué energía vital", dijo sobre los cordobeses y agregó: "Quiero agradecerles a usted por estar acá y a todos los argentinos por todo lo que han puesto estas semanas. Es tremendo como han bancado y aguantado. Cómo entendieron que hay que ser protagonistas".

El mandatario luego aseguró: "Yo estoy acá para decirles que ustedes no están solos. Estamos juntos. Esta marcha no termina hoy acá. Tenemos una parada más que es el domingo para cambiar la historia de la Argentina con el voto. Cambiar la historia para siempre".

"Estamos acá para decirle a todo aquél que tenga que escuchar que no nos vamos a quedar callados. Ya bastante nos aguantamos el dedito, el atril y la prepotencia. Somos una mayoría los que queremos vivir de otra manera. Quisieron ir por todo, incluso por nuestra libertad que es innegociable", dijo sobre el Frente de Todos y su pasado kirchnerista.

Luego bromeó sobre la concurrencia de los presentes y les preguntó: "No puedo encontrar los colectivos. No sé dónde están los colectivos. Vinieron solitos, nadie les pidió, ni les dio nada".

"No caigamos en los espejismos. Defienden privilegios con mentiras y patotas. No caigamos otra vez en escuchar a aquellos que destruyeron la Argentina. No los escuchemos decir que ellos son los que saben, ¿que saben qué? Tantos años gobernaron y destruyeron el país", arremetió Macri.

El mandatario aseguró que "nunca pasó" lo de las movilizaciones en el interior del país. "Fue en paz, con amor. Ya somos caso dos millones de argentinos. Este octubre es histórico", dijo Macri.