El expresidente Mauricio Macri pasó por Paraná este viernes, en la previa de un encuentro que mantendrá en Santa Fe con el gobernador de esa provincia Maximiliano Pullaro, donde también estará el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio.

“Siempre hay definiciones políticas en estos encuentros”, apuntó Macri al arribar a la capital. Consultado por Canal 9 Litoral, el exjefe de Estado aseguró que Pullaro y Frigerio “son dos buenos gobernadores, que están haciendo cosas muy buenas para sus provincias y respeto su trabajo”. Y apuntó: “Estoy contento de venir a escucharlos y darles una opinión de lo que veo y qué se puede seguir mejorando”.

Para cerrar, el expresidente habló de la actualidad: “Los argentinos merecen que el cambio sea irreversible, que esté blindado para que el populismo no venga a destruir todo como lo hizo luego de nuestra gestión”.