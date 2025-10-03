El titular del PRO, Mauricio Macri, ya se encuentra esta tarde en la Quinta de Olivos, para mantener una reunión con el presidente Javier Milei, la segunda en menos de una semana, a fin de recomponer el diálogo tras el distanciamiento que tuvieron en los últimos meses.

De la reunión forma parte también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien vino gestando el acercamiento y ya estuvo también en el encuentro del pasado fin de semana.

Fuente: NA