“Cuando asumí la responsabilidad de ser Intendente, me comprometí a trabajar incansablemente por el progreso de Aldea San Antonio, con el fin de que sea un lugar para crecer y desarrollarse. Con el paso del tiempo fuimos concretando obras que son trascendentales, que dan mayor seguridad, mejor transitabilidad y el embellecimiento urbano”, manifestó Mauricio Diaz.



En cuanto al camino recorrido hasta aca, Chavez indico que “creamos ámbitos culturales, educativos y deportivos para que todos los habitantes puedan tener la oportunidad de realizar diversas actividades, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Trabajamos sin distinciones partidarias, sin miramientos políticos, tratando de responder a cada demanda y de esa manera achicar esa grieta que nos atraviesa a todos y que tanto mal nos hizo y nos hace”.



“Quiero agradecer el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad, que más allá de pensar distinto, llevamos adelante una relación sincera y de respeto, que es lo que hoy Argentina necesita. Me siento orgulloso de lo que logramos y estoy muy agradecido al gobernador Gustavo Bordet por su acompañamiento. Estamos seguros que Adan Bahl podrá continuar con esta transformación provincial y acompañará a Aldea San Antonio de la misma manera”



Al momento de hablar de las propuestas, menciona que “Llega el momento de dar un paso más y de gestionar lo que todavía falta por hacer. Es por eso que decidimos con Rosana Schultheis ir por ese objetivo, siendo ella quien me acompañe en la fórmula que encabezaremos juntos y por supuesto con el respaldo de un gran equipo de trabajo. Estamos convencidos de que podemos lograr mucho más, que podemos seguir siendo esa sociedad modelo que tanto nos identifica. Hoy más que nunca sigamos creciendo juntos”.



En la misma línea, agregó “en este tiempo que viene necesitamos gente con experiencia y Rosana cumple con ese criterio. Actualmente desde el Concejo Deliberante se encuentra haciendo un excelente trabajo legislativo, y además de ser concejal, también es una trabajadora esencial en la administración y el funcionamiento del Centro de Salud local. Por eso quiero destacar el compromiso con el que trabaja todos los días para dar respuestas y soluciones a cada vecino”.



BIOGRAFÍAS



Mauricio Diaz Chaves nació el 10 de julio de 1987, en la capital federal. Con apenas un año de vida se mudó junto a toda su familia a Aldea San Antonio ya que así lo requería el trabajo de su padre, Mario Díaz Chaves, médico clínico.



Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Aldea, y a partir del 2011 comenzó a trabajar en la gestión municipal de aquel entonces. Tiempo después, se mudó a la ciudad de Paraná, para trabajar en la Secretaría de la Juventud de la provincia de Entre Ríos, a los 28 años formó parte del gabinete del gobernador Gustavo Bordet como Director de Juntas de Gobierno, en 2019 de regreso a Aldea San Antonio fue electo intendente de la localidad hasta la fecha.



Rosana Schultheis nació el 24 de abril de 1975, en Aldea San Antonio. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Aldea y después de desempeñarse en diferentes trabajos, desde hace 18 años es responsable administrativa del Centro de Salud “San Antonio”. En el año 2007 fue electa concejal, siendo una de las primeras mujeres en acceder a un puesto legislativo conformando así, tal como lo establecía la ley, un concejo deliberante mixto.