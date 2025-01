El intendente de la Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez analizó en Ahora Cero Radio cómo se pueden dar las elecciones de medio término.

“Hoy al Gobierno provincial no le queda otra que ir junto con la Libertad Avanza. En un escenario donde vayan divididos corre mucho riesgo de salir tercero. La Libertad Avanza puede dejarlo en el camino pero igualmente no están lejos ideológicamente entonces que vayan juntos no me parece raro”, resaltó Díaz Chávez.

Al mismo tiempo, dijo que “el peronismo tiene que dejar este proceso autocrítica y empezar a reacomodarse para encarar este año eleccionario más amalgamado con un discurso claro de todo lo bien que se hizo durante estos 20 años en la provincia y también destacar lo positivo de los gobiernos nacionales peronistas para que las personas nos vean como alternativa”.