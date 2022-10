La decisión de Mauro Icardi de salir a contar su verdad sobre la crisis con Wanda Nara hizo que se retrotraiga a su affaire con China Suárez, escándalo que había explotado hace un año.

"Después hubo un perdón. No sé sincero o no sincero. Pero hubo un perdón", afirmó el padre de Francesca (7) e Isabella (5) en su polémico descargo a través de un vivo de Instagram.

La picante reflexión de Mauro se dio a cuento de la pregunta de un usuario respecto de si la separación era su culpa debido a la infidelidad que había cometido: "Sí. Obviamente se creó un ambiente un poco raro después de lo que pasó el año pasado. Tampoco voy a aclarar lo que pasó o no pasó", admitió.

Entonces, Mauro Icardi concluyó su incendiario descargo contra Wanda Nara: "Wanda sabe la verdad de todo. Obvio que desencadenó algo, pero ya sabe la verdad de cómo fue, qué pasó y qué no pasó. Después hubo un perdón. No sé sincero o no sincero. Pero hubo un perdón. Hubo muchas cosas en el medio, como dije al principio".

MAURO ICARDI CHICANEÓ A WANDA NARA Y ANTICIPÓ LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Por otra parte, Mauro Icardi chicaneó a Wanda Nara y se refirió a la resolución definitiva del conflicto que mantiene con su todavía esposa.

"Obvio que la semana que viene vendrá, hablaremos. Trataremos de solucionarlo para bien, para mal, como sea", enfatizó con cara de hartazgo.

"Les aclaro, ya que les importa tanto la separación, que no estamos divorciados. Para mí, si hay que hablar las cosas se hace en persona, no poniendo 'me separé' en mensajitos. El año pasado también lo puso y era todo una mentira. Estuvimos un año juntos, vivimos otro año juntos. Así que no hay motivo", cerró Mauro Icardi picante contra Wanda Nara.