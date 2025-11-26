Mauro Icardi y Wanda Nara se separaron en medio de un escándalo, que luego dio pie a una batalla legal que al día de hoy continua, tanto en Argentina como en Italia. Sin embargo, Wanda consiguió una pequeña victoria en la causa por la cuota alimentaria, la cual Icardi no paga hace un año, en este contexto, la justicia declaró formalmente a Icardi como deudor alimentario, sumándolo al registro de padres morosos y habilitando para Wanda una serie de herramientas legales clave.

Asó lo contó Guido Záffora al aire de DDM (América TV): “Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi”. Mariana Fabbiani, la conductora, remarcó:“Inesperado, porque la verdad que inesperado”. A lo que el panelista sumó: “Correcto. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa de Mauro Icardi, porque este documento, lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”.

Explicaron además los fundamentos de la decisión: “Esto ya lo había presentado el abogado de Wanda, Nicolás Payerola, el exabogado, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más, confirmó que Icardi ingresa en el registro de deudores”.

La discusión se centró luego en las consecuencias y el monto de la deuda: “¿Y qué pasa con el embargo que había sobre la Casa de los Sueños, que eso es lo que garantizaba que él no fuera deudor?”, consultó Fabbiani a lo que Guido respondió: “Bueno, correcto. Viene el tema de dinero ahora. ¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe 600.000 dólares”. Sobre los pasos legales futuros y el alcance de la medida, el panelista detalló: “La orden de Wanda es ir por todo. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”.

En la mesa de análisis, el abogado César Carozza aportó su conocimiento: “Wanda solo firma en representación de sus hijos porque son menores. Yo sabía que esto iba a pasar. Las deudas que tenga con Wanda Nara son personales, entre Wanda e Icardi. Esto se lo debe a sus hijos”. Hizo hincapié en que “la Cámara entendió que los argumentos de las abogadas de Icardi no serían sumamente convincentes para hacerles lugar a esa apelación y que finalmente él no termine dentro de esa cosa, en el padrón de deudores alimentarios... No a lugar, le hacen entonces lugar a que él tiene que estar en el padrón y Wanda va a pedir todo, va a pedir que no pueda renovar pasaporte, que no pueda renovar registro y que no pueda salir del país”.

Záffora añadió: “Eso va a significar entonces que quizás, si las nenas no viajan, Icardi casi no pueda venir a verlas. Salvo que el lugar de encuentro no sea en Argentina”, y Carozza aclaró: “Bueno, sí, si paga, sí. Salvo que Wanda se las lleve”.

Cuando el delantero estuvo en el país, Wanda pidió que se lo incluya en el listado, impidiendo así que salga del territorio, sin embargo, el juez de la causa le dio las aseguraciones necesarias para que se pueda reincorporar en las filas del Galatasaray

Del lado de Icardi, el panel explicó: “Él no quiere pagar la deuda alimentaria. Él no quiere pagarle más nada a Wanda”, dijo Franco Torchia. Carozza aportó: “Él no quiere razonar que una deuda que hipotéticamente, que también tiene que probar, que tiene Wanda con él, por lo que se habría llevado, no tiene nada que ver con el dinero de sus hijos”. Záffora insistió en la complejidad: “Estamos frente a una persona que le cuesta...”.

El documento leído al aire explicitó: “la presentación con la que pretende revertir la decisión no cumple con los lineamientos de los artículos 265 y 266 del Código Procesal”, y Carozza precisó: “Cuando uno hace una apelación, tiene que fundamentar por qué cree que en este caso no estaría bien que lo pongan en el padrón de deudores alimentarios. La Cámara entendió que los argumentos de las abogadas del Icardi no serían suficientemente convincentes... Le hacen entonces lugar a que él tiene que estar en el padrón y Wanda va a pedir todo”.

Así, de acuerdo a los expertos legales presentes en el programa, el fallo no solo sienta un precedente en la batalla judicial entre Icardi y Wanda Nara, sino que también complica el panorama familiar y migratorio del futbolista en el corto y el mediano plazo, poniendo en manos del tribunal la definición de los próximos movimientos en una de las causas de mayor repercusión pública y social.

Fuente: Infobae