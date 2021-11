Mauro Icardi le regaló a la China Suárez la camiseta que todos quieren

“Él me contó que todo lo que dije es verdad, que Jakob lo espero en el auto, que reservó la habitación a nombre de un polista y que le regaló la remera rosa del Paris Saint-Germain a la China”, sostuvo la panelista durante el programa Los ángeles de la mañana (eltrece). Además, dijo que el delantero “sigue amando a Wanda” y no se quiere separar.

Icardi fue el que inició la charla con la China. “Me confesó que no tuvo sexo. Que empezaron a hablar, le gustó y se calentó. Que nunca definía, que lo apuraba. Tres días si, cuatro no, videíto va, videíto viene”, señaló Latorre. Ese día el jugador de 28 años tenía fiebre. “No pasó nada, estuvo en el hotel. No tuvo sexo”, insistió.