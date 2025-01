Los rumores, las coincidencias en las redes sociales llegaron a su fin. Mauro Icardi y La China Suárez hicieron oficial su relación por medio de una serie de historias en la cuenta del futbolista. Hace semanas que las redes de ambos se habían convertido en el objeto de análisis de todos los internautas y finalmente, luego de un tiempo a escondidas, Mauro decidió mostrar a sus dos hijas en compañía de la actriz.

“El amor siempre vence al odio”, fue lo que escribió el delantero del Galatasaray en una fotografía de Eugenia abrazando a la hija mayor de Wanda Nara. Luego, continuó con un carrete de imágenes en donde se puede ver a los hijos de la China, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, junto a Isabella y Francesca.

La segunda imagen de las hijas del futbolista con la actriz de Casi Ángeles es de la celebración que hicieron como familia ensamblada en Año Nuevo, esta fue en la casa que compró Icardi en un exclusivo barrio de Nordelta. En la foto se la puede ver a Suárez acostada en uno de los sillones que tiene vista a la laguna, con un vestido blanco de encaje, con Francesca también recostada en el apoyabrazo del sillón, mientras Isabella se encuentra abrazada por la actriz.

"El amor siempre vence al odio", la frase que eligió Mauro para blanquear su relación con la China

La China con las dos hijas de Wanda en la celebración de Año Nuevo

La siguiente postal que eligió el rosarino es una foto de la expareja de Benjamín Vicuña junto todos los niños, sonriendo para la cámara. Más adelante, se la ve a Eugenia patinando de la mano de Isabella, por las calles internas del exclusivo barrio privado.

La China Suárez con Amancio, Mangolia, Francesca e Isabella en al casa de los sueños de Wanda

Isabella la hija menor de Wanda patinando por el barrio (Foto: Instagram)

Este gesto de Mauro Icardi sería en respuesta a los comentarios que hizo durante este miércoles Ángel de Brito y Yanina Latorre, en LAM (América), cuando contaron detalles de la intimidad del conflicto. Según la información que tenía la esposa de Diego Latorre, “las nenas no habrían estado a gusto en la casa de su papá como familia ensamblada”.

El descargo de Icardi

Luego de blanquear su relación con la China Suárez, Mauro Icardi compartió un extenso comunicado en su perfil de Instagram, donde enfrentó las críticas en su contra. Allí desmintió a Wanda Nara, cuestionó su comportamiento y cómo esto le afecta a sus hijas. El futbolista también se dirigió a L-Gante y defendió a su actual pareja.

“Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades”, inició el comunicado.

Enumerando los distintos temas, Icardi inició el mensaje recordando cuando fue desalojado de su hogar en Santa Bárbara. “Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia”, indicó. Y detalló que le hecho ocurrió la madrugada de un sábado “a horas de operarme de mi lesión de rodilla con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, dando resultado NEGATIVO el allanamiento. No tenía armas, no violenté a nadie y estaba durmiendo solo”, aclaró.

Por otra parte, Icardi recordó que “tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el “novio” por Europa, el cual confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hace 3 años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era “UN AMIGO”... (Pero siguen culpando a otras personas, qué hipocresía no?)“.

En referencia a las fiestas de fin de año, Icardi sostuvo que por orden de la justicia sus hijas debían pasar Navidad “con el padre y fin de año con la madre”.

Sin embargo, “la señora estaba ofendida porque no le dieron lo que quería, se fue a Punta del Este sin retirarlas, alegando que no tenía 10.000.000 pesos como pidieron de caución, pero sí tenía para el avión privado y todo el circo ostentoso como es habitual de su parte, sin contar que días antes le deposité Usd 10.000 en su cuenta Italiana”.

“Así rompió la promesa que le había hecho a sus hijas de ir a buscarlas, dejándolas plantadas con su valija preparada”, se lamentó el futbolista. Y agregó que “ante su abandono, decidí sin dudar cancelar el plan que tenía de pasar Año Nuevo con amigos y quedarme con mis hijas, como vengo haciendo desde hace más de 2 años en los cuales la Sra. decidió priorizar su vida ante sus hijas”.

“Cuando se terminaron sus “vacaciones” quiso imponerme que le entregue a mis hijas, a las cuales durante 20 días estuvo manipulando por llamadas porque ellas mismas le decían que no se querían ir de la casa del Papá“, detalló Icardi.

Y sostuvo que sus hijas “estaban felices, viviendo en un ambiente familiar, divertido, con niños de su edad donde nunca hubo ningún tipo de comentario malicioso o despectivo hacia su madre”.

Icardi volvió a acusar a Wanda Nara de no buscar a las pequeñas. “Les aseguró a sus hijas que las vendría a buscar el 05/01, la esperaron vestidas y expectantes y una vez más las VOLVIÓ A PLANTAR. Y recién el 06/12 después de que mis abogadas intervinieron, pude lograr que recibiera a sus hijas en una estación de servicio como pidió”.

De ese modo, el delantero del Galatasaray afirmó que “nunca le hablo mal a mis hijas de su madre”, de hecho, aseguró que ni siquiera les contó cómo se produjo su separación con la mediática. Con el fin de desmentir a Wanda Nara, sostuvo que “ella decidió romper la familia por la persona que fue su amante durante 3 años y que terminó blanqueando como su “Novio”... y por el cual se instaló en la Argentina durante 2 años cuando las nenas estaban escolarizadas en Turquía!“.

“De hecho, solo no estuvo en la Argentina los únicos 3 meses que su novio estuvo PRESO”, remarcó Icardi. En ese marco se dirigió a L-Gante y le dijo que también “fue tan engañado como lo fui yo, porque en enero de 2023 se encontró con el jugador senegalés en Dubái, mientras el 25/01/23 transcurría el cumpleaños de su hijo".

Como parte de las acusaciones, Icardi indicó que ese día el hijo de Wanda festejó su cumpleaños junto a sus hermanos y familiares pero “ella llegó 23:30hs, es decir, 30 minutos antes de que el cumpleaños de su hijo terminara”.

Por otra parte, y dado que en reiteradas oportunidades Wanda Nara fundamentó su regreso a la Argentina para trabajar, el futbolista planteó que ella “podía hacerlo en Europa. En efecto lo hizo con gran éxito en Italia porque nuestras hijas nunca vivieron en la Argentina”.