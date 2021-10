Mauro Icardi realizó un raro posteo íntimo contra Wanda y luego la dejó de seguir

“Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió el delantero en sus stories, junto a una postal donde se ve a Wanda abrazándolo sin mostrar el rostro, y el torso de Mauro al descubierto. El reclamo del jugador viene a colación de las últimas publicaciones de la influencer, quien posó en varios videos sin su anillo de casamiento y luego posteó sensuales fotografías desde la ducha.

Cabe agregar que Icardi borró la llamativa imagen al poco tiempo de publicarla. Sin embargo, para ese momento las capturas ya se habían viralizado por todas las redes sociales.

Embed "Lo de Icardi":

Por los comentarios sobre la publicación de Mauro Icardi en Instagram pic.twitter.com/hcQR26jK5b — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 22, 2021

De todas maneras, tal como advirtieron distintos internautas en ocasiones anteriores, existe la posibilidad de que la fotografía de la pareja en crisis no sea actual, ya que algunos detalles como el largo de las uñas de la empresaria no coinciden con sus recientes posteos. Lo mismo ocurrió cuando el jugador aseguró que la reconciliación ya era un hecho y que la madre de cinco niños lo había perdonado por haberla lastimado. Mientras Wanda no mencione directamente su vínculo con el delantero, los seguidores de la empresaria seguirán esperando leer su explicación en primera persona.

Seguido a ello, el jugador del PSG dejó de seguir a su esposa en Instagram, y ya no sigue a nadie en esa red social.

¿Y ahora? ¿Qué sigue? El escándalo del año parece no tener fin.