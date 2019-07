Mauro Urribarri cuestionó los dichos de Martha Pelloni sobre La Cámpora

Recordemos que Martha Pelloni hizo una fuerte denuncia al declarar que "la Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner".

El ex funcionario mencionó en un posteo en la red social Facebook: “Mucho se ha dicho por estos días acerca de las lamentables expresiones de Martha Pelloni sobre la agrupación La Cámpora, y me siento en la necesidad de referirme a este hecho puesto que hace cuatro años también fui víctima de lo que fue una nefasta operación política, o al menos un acto de irresponsabilidad absoluta. Ello me costó el sufrimiento de mi familia y todavía me genera indignación”.

“Hoy se repite la historia con los mismos actores, el mismo mecanismo y también en un año electoral. Me solidarizo con los compañeros y compañeras militantes, a quienes respeto por sus profundas convicciones y su compromiso social, y vuelvo a a manifestar mi repudio a este tipo de acciones que comportan violencia y pretenden ensuciar y demonizar a la política”, agregó Mauro Urribarri, quien estuvo al frente de la cartera de Gobierno al comienzo del actual mandato de Gustavo Bordet.

“Tengo la certeza de que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, y que por más que se repita mil veces, una mentira sigue siendo una mentira y la verdad tarde o temprano sale a la luz”, concluyó.