Juliana Díaz fue eliminada de Gran Hermano por filtrar información de afuera de la casa al resto de los participantes. Tras esta decisión del programa, su novio Maxi insultó a la producción y amenazó con irse del reality.

Maxi insultó a Gran Hermano por la expulsión de Juliana pic.twitter.com/a7Oxvb0gYo — Primera Página (@_PrimeraPagina_) December 27, 2022

“¿Cómo me va a pasar esto? Me voy a la bosta. Son unos sortetes, me voy a la bosta”, repetía Maxi en medio de una crisis de llanto por la expulsión de su novia.

En medio de un llanto desconsolado, fue contenido por Marcos, Nacho, Alexis y Thiago, quienes le recordaban que él cuidó a Juliana todo lo que pudo.

Puede interesarte

En ese sentido, Maxi señaló que la producción "podría haber esperado un tiempo más" para sancionar y expulsar a Juliana.