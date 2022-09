El exfutbolista será padre con su novia, con quien está en pareja desde el 2014, y su ex opinó de la dulce espera.

Los 8 años de amor de Maxi López con Daniela Christiansson darán sus frutos: la novia del exfutbolista anunció que están esperando un bebé ¡y Wanda Nara reaccionó en el acto!

"We are having a baby (estamos esperando un bebé)", escribió Daniela en una historia de Instagram, en la que está con Maxi, mostrando una ecografía de su primer hijo en camino.

Al instante, Nara no tardó en hacerse eco de la noticia y reaccionó con felicidad en su red, tras limar asperezas con el padre de sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto.

"Felicidades, se agranda la familia", posteó Wanda Nara, celebrando la llegada del bebé de su ex y la modelo.

WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ HICIERON LAS PACES TRAS SU ESCANDALOSA SEPRACIÓN

Wanda Nara y Maxi López se separaron a finales de 2013. Fruto de dicho matrimonio nacieron Valentino, Constantino y Benedicto.

"Hasta acá llegó mi amor", escribió Nara en noviembre de 2013, usando Twitter como la vía de comunicación para anunciar el fin de la pareja y sacando a la luz supuestas infidelidades de López.

Desde entonces, la relación entre la expareja fue conflictiva, en el plano mediático y legal. Sin embargo, a fines de 2021, Maxi y Wanda llegaron a un acuerdo, saldaron diferencias y hoy transitan por un armonioso presente familiar, como evidenció Nara en su cariñoso saludo por la nueva paternidad de su ex.