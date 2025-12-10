El ex futbolista Maxi López dejó un tierno saludo por el cumpleaños número 39 de Wanda Nara en sus redes sociales, sin embargo, como era de esperar en el vínculo que mantienen los ex pareja, hubo algunos detalles que dieron que hablar.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, después de una postal junto a Daniela Christiansson, su esposa quien lleva adelante un embarazo de siete meses a la espera de Lando y con quien tuvo a Elle (2), el ex deportista compartió una captura de la toma de MasterChef en donde agarró la mano de Nara, entre ingredientes de cocina y risas.

El momento posteado en las historias se adapta a alguna de las bromas que la conductora le hace a su ex, al pasar por su estación y, en esta oportunidad, se destaca un perfecto match en sus outfits rosas: él con camisa a tono y ella con un conjunto sastrero.

Además, la fotografía permite ubicar la escena en el tiempo porque, mientras López lleva un delantal negro, que indica que quedó en una gala de eliminación del reality, también se puede ver a Miguel Ángel Rodríguez en el balcón, junto a Sofi Martínez y Claudio “El Turco” Husaín.

Por encima del foco, López escribió: “Feliz cumple, Wanda Solange” y etiquetó a la madre de tres de sus hijos mayores.

Fuente: NA