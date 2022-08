“Argentina está en un momento donde debe ordenar su macro economía, o sea tratar de que no sea todos los días un escenario de crisis y que en el mediano plazo Argentina no sea lo que es todos los días. Una vez logrado eso, habrá que trabajar en los temas de fondo, que es cómo no profundizar la desigualdad”, afirmó el periodista y Maxi Montenegro durante su paso en ElDía Desde Cero (FM 104.1) sobre el escenario que se le presenta al país tras los cambios que habrá con la llegada de Sergio Massa al Gabinete de Alberto Fernández.

“Si a Massa esto le sale mal, no habrá otra oportunidad y el Frente de Todos. Me parece que esta es sin dudas la última oportunidad. Quizás, el riesgo que existe con este escenario es que si lográs estabilizar el dólar y la inflación a niveles altos pero lográs cortar con el escenario de crisis total que se desató en junio y julio, en ese momento, ante la pérdida del miedo del abismo inminente vuelva a recrudecer la interna”, agregó.

“En un Gobierno donde todos estaban buscando el picaporte de salida, Massa es el único que estaba entusiasmado por entrar y reconstruir su capital política alrededor de una buena gestión en economía”, explicó.

En referencia a esta “bala de plata” que está utilizando el Gobierno para llegar con vida a las elecciones de 2023, Montenegro afirmó que “si le sale bien, Massa está pensando en liderar el peronismo. Lo que no está claro es que está pensando Cristina, porque si a Massa le va bien va a tener un competidor a futuro y si a Massa le va mal, les va mal a todos y el peronismo no tendrá ninguna chance el año viene. Y Alberto Fernández, que prácticamente se corre de la gestión, terminó de ceder el poder. En realidad lo terminó de ceder cuando le renunció Martín Guzmán”.

“Es un Gobierno que en términos de imagen pública está en el peor momento. Hay un 70% de expectativas negativas, que no solo involucra al votante de la oposición sino también al del Frente de Todos. La Vicepresidenta está con un juicio abierto sobre causas de corrupción, el propio Massa está muy desgastado desde el punto de vista político. Es una situación muy difícil porque las expectativas también juegan en las políticas económicas. Por eso importante ver como las maneja sin inflarlas demasiado. Esta es la única chance que tiene el Gobierno y el Frente de Todos para estabilizar la situación y de llegar con la economía medianamente ordenada a agosto del año que viene, que es cuando serán las PASO”, sostuvo.

Además, Montenegro también se refirió a lo que podría ser el plan económico que Massa presentará el miércoles que viene: “Una de las patas del plan de Massa va a ser el ajuste fiscal, que anunció Batakis –en su momento Massa estuvo metido en ese anuncio– y eso va a pasar por la Secretaría de Hacienda. La segunda pata del programa de Massa va a ser la política monetaria, y ahí está alineando al BCRA y que ya tiene trabajando gente suya que está en finanzas, y que empezaron con suba muy fuerte en la tasa de interés muy fuerte antes de que asuma Massa: la semana pasada subió 8 puntos para alinear el rendimiento de los plazos fijos con la inflación y la devaluación oficial. Esto es porque ocurría algo insólito porque estamos en el medio de una corrida bancaria y los pesos estaban muy baratos. Los que tienen dólares no los largan y los que tienen pesos excedentes no los ponían en plazo fijo porque perdían frente a la inflación y el dólar”.

“El punto más complejo del plan que va a anunciar Massa es que hacer con el tipo de cambio, cómo acumular reservas en el banco central. Básicamente, cómo cambiar la actuación básica de esta economía, que tiene muchos pesos y pocos dólares en el BCRA. Para eso están las dos patas mencionadas antes. En los próximos meses no va a haber un desborde de pesos. La parte más difícil es cómo conseguir dólares, y ahí hay un trabajo del equipo de Massa para conseguir financiamiento externo, es decir algún préstamo a coroto plazo con bancos del exterior o un fondo soberano”, amplió.

“Los vaivenes del dólar terminaron empoderando a Massa, que llega con el aval de los Gobernadores, que el miércoles pasado le dieron un ultimátum a Alberto Fernández, que fueron 14 a Casa de Gobierno a decirle que había que tomar un rumbo, y eso, más el respaldo de Cristina generó la señal de que Massa hoy tiene el peso político para hacer lo que Batakis no podía hacer”, manifestó Montenegro.

“Como también es un interrogante si Cristina va a seguir acompañando una vez que lance las primeras medidas y se den los primeros resultados, que no van a ser inmediatos. Creo que Cristina no va a militar el ajuste, es muy difícil. No creo que milite ninguna de las medidas que va a anunciar Massa. Pero creo que hay una expectativa abierta que el instinto de supervivencia del peronismo y de la propia Cristina y de los gobernadores empoderando a Massa, con un plan de ajuste de corto plazo, ortodoxo para tratar de estabilizar la situación y poder hacer algún tipo de recorrido”, concluyó.