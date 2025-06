El concejal Maximiliano Lesik expresó su preocupación sobre la nueva cámara de la Secretaría de Desarrollo Humano que apunta hacia la casa de su novia.

“Me sorprende lo de la cámara porque es nueva y llamativamente enfoca a la casa de mi novia. Desconozco el motivo por el que la cámara apunta a su casa”, manifestó el concejal que recientemente protagonizó un siniestro que le valió su expulsión del oficialismo.

Por otra parte, se refirió a su expulsión del bloque oficialita: “No tomamos la decisión del irnos del oficialismo, fue un hecho forzado. No vamos a votar en contra de algo que venga del oficialismo, como revanchismo, y mucho menos vamos a votar a favor sin hacer uso del sentido común. No tuvimos la decisión de irnos. Me hubiese gustado quedarme en el oficialismo. La expulsión del bloque se dio contra nuestra voluntad”.

Lesik reconoció que el escándalo ocasionado por su accionar lo hizo dudar sobre permanecer en la banca: “Pensé en renunciar y cuando empecé a conversar con nuestros referentes, como Jaime y Aitlio Benedetti me manifestaron que no era motivo de renuncia. Lo pensé al principio, pero recibí mucho apoyo para seguir en mi banca”.

Además, reveló que mantuvo una conversación con la viceintendenta Julieta Carraza, quien le había manifestado que “no era un hecho para renunciar, después analizó la situación y parece que cambió de opinión”.