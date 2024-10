En diálogo con Ahora Cero, el concejal del oficialismo, Maximiliano Lesik, habló del trabajo que realizan los legisladores locales en el Honorable Concejo Deliberante y resaltó algunas iniciativas llevadas adelante por la actual gestión.

“El Concejo Deliberante tiene una imagen que por ahí no coincide con la realidad. En la práctica, estamos trabajando con diferentes ordenanzas que regulan la vida del ciudadano de Gualeguaychú, y eso es algo que por lo general no se ve en la diaria. Creo que quizás por una falta de información o porque las gestiones anteriores no lo han sabido demostrar o comunicar”, señaló en primer lugar.



Luego, Lesik destacó que “se ha trabajado en ordenanzas que generan un impacto muy positivo en la sociedad”, y se refirió a aquellas medidas relacionadas con la “desburocratización del estado”. En ese sentido, ejemplificó mencionando la eliminación de las Tasas, Derechos y Actuaciones Administrativas en un 54%%; la eliminación de la Sobretasa General Inmobiliaria; y la suspensión del cobro de los planos de obra: “quien quería actualizar o regularizar la situación en los planos de obra de su casa no lo podía hacer, y nosotros le dimos la posibilidad de hacerlo de forma gratuita por estos seis meses hasta septiembre”, marcó.



Y añadió: “Trabajamos firmemente con la convicción de regularizar y ordenar el estado municipal y trabajamos en un registro de comedores y merenderos cuando no teníamos información y eso ni más ni menos habla de la transparencia en cuanto al erario público”.



