Comienza un nuevo año y la mayor preocupación es cómo continuará la economía en nuestro país. Maximiliano Montenegro, periodista y economista, conversó con Ahora Cero Radio y descartó “un escenario de crisis total porque Argentina ya está en una crisis muy extensa, desde hace 5 años, muy larga y profunda, con regimenes inflacionarios por encima del 50%, con devaluación, con brecha cambiaria, con un dolar libre mucho mas caro que el oficial y la inflación le gana todo el tiempo a los salarios”.

Aseguró que “los empleados que están en la economía formal, que cuentan con un salario, han perdido más del 20% de poder adquisitivo desde el 2018, y esto se ha profundizado en los últimos años”.

“Los índices de pobreza van a estar arriba del 40%; en gran medida se ha recuperado mucho el empleo, pero hay mucho cuentapropista o monotributistas que no llegan ni a fin de mes o no pueden comprar ni una canasta básica. Esto es una condicionante en un año electoral”, expresó el reconocido periodista.

Además, vaticinó que no ve que “vayamos a terminar en una hiperinflación. Creo que hay una chance que este 95% de inflación sea techo y nos podamos estabilizar en un 80% como máximo en el 2023. Podría estar un poco más bajo, y acercarse a los números que dice el gobierno, pero aún así, si bajamos al 60% o 70%, sigue siendo el más alto desde 1990 y deja muy lejos la posibilidad de un triunfo del oficialismo”.

En cuanto a los logros o mejoras registradas en el último tiempo, Montenegro indicó que “el cambio que se hizo con Sergio Massa favoreció a arreglar algunos números y evitar el colapso total o la hiperinflación, la mega devaluación permanente. Y eso se logra, no sólo porque hay un sendero de ajuste fiscal o monetario, sino también porque hay mucho apoyo de Washington, del FMI”.

“Yo diría que si no hay una pelea política donde lo tiran a Massa por la ventana o Cristina rompe todo, hay chance que la economía no explote en 2023 y se estabilice en una estabilidad mala, pero por lo menos no nos vamos a la crisis total”, resumió el economista.

“Creo que el oficialismo se ha quedado sin candidato cuando Cristina dio un paso al costado sabiendo que su proyección nacional estaba perdida. Si Massa logra un equilibrio es el que más chance tiene porque ha demostrado que es el único que tiene capacidad de liderazgo y posibilidad de gobernar, ante un Presidente sin rumbo, un Presidente intrascendente y una vicepresidenta que no se ha metido en los temas de economía y sólo habla de sus temas judiciales”, resumió Montenegro en diálogo con Ahora Cero Radio.

En este sentido indicó que “el oficialismo puede plantear la posibilidad de algún gobernador como candidato, aunque si se logra desacelerar la inflación y reducir la brecha cambiaria, Massa podría quedar como candidato”.

Al respecto, la estrategia del PJ sería “la fragmentación política de la oposición y en este sentido el oficialismo le prende velas a Milei porque fragmenta los números de la oposición y hay más votos para repartir. SI el peronismo mantiene el 30% a nivel nacional, queda otro 30 o 35% para repartir. Es un escenario político complejo que le plantea una gran desafío”.

“El talón de Aquiles es la economía donde cada mes hay que renovar todo con los bancos, empresas e inversores privados. Si esos acreedores no renuevan la deuda, probablemente se corra el dólar y puede generar un escenario de gran incertidumbre”, indicó el economista respecto de los riesgos para este año.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA