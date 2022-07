El periodista y economista Maximiliano Montenegro analizó en AHORA los primeros anuncios de Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación. El especialista consideró que hay dudas sobre el apoyo dentro del Frente de Todos a la nueva titular de la cartera de Hacienda, especialmente de Cristina Kirchner. A la par, dio cuenta del comportamiento del dólar y la inflación.

"Fue una semana agitada y terminó con los dólares financieros para arriba. El dólar Contado con Liquidación, que se usa en volumen grande, porque así se dolarizan empresas e inversores, superó los 300 pesos. Y el blue, que es una referencia en la calle, llegó a los 295", apuntó Montenegro. Y agregó: "Hasta ahora el gobierno ha trabajado con la represión a la demanda. Es decir, si se quiere importar no se vende, si se quiere atesorar no se vende, si se va a viajar al exterior, se encarece".

Sobre los primeros anuncios de Batakis, el economista subrayó: "Hay dudas de que se pueda instrumentar, pero porque hay muchas incógnitas en torno al apoyo político del Frente de Todos a este ajuste fiscal. Especialmente de Cristina Kirchner. Algunos hablan de un silencio estratégico de apoyo tácito, porque las medidas estaban charladas; otros de una especie de despegue calculado. Es decir, no dice nada, ni siquiera por Twitter, y espera para ver cómo evoluciona todo". Dijo además que la incertidumbre en la economía "no se está disipando con un plan claro", motivo por el cual hay soja retenida en el campo y muchas empresas prefieren esperan antes de vender.

"El peso de la inflación está en el 80% y el riesgo es que esté por encima. Acumula 64% en doce meses, pero eso empieza a subir porque se empieza a sumar en el interanual meses muy alto. En julio vimos una aceleración de precios impactante, casi 5% en dos semanaas. Proyectan un 7% para todo el mes. Si es así, la inflación de agosto debería bajar a 4,5% sostenidamente hasta diciembre, que no es una tarea sencilla, para cumplir la meta actual", explicó Montenegro. Y acotó: "El 80% de inflación le mete presión a las negociaciones salariales, de planes sociales y jubilaciones. Es decir, a la dinámica interna política del FdT. Lo mejor que podría hacer el gobierno es empoderar a la ministra, darle apoyo y que presente un plan que cumpla con las expectativas".

Para finalizar, el especialista aseveró: "Me preocupa la corrida, no tanto del dólar, sino que en los precios de la economía real. Todo el mundo se cubre, no vende o remarca, porque no sabe a cuánto le van a vender. Eso genera una caída enorme del poder adquisitivo y del consumo".