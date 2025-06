“No van a poder borrar lo que significó Cristina para millones de argentinos”, dijo el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner la noche de este miércoles en una entrevista por el canal de noticias C5N.

El presidente de PJ bonaerense hizo un repaso por varios temas, en el marco de la sentencia de la Corte Suprema que confirmó los seis años de prisión para Cristina Fernández por la Causa Vialidad.

«Lo que se busca es suprimir a aquellos que están en contra de intereses poderosos. Cristina está muy firme-dijo-. Tiene una mirada muy institucionalista de las cosas. Ella arranca y va y lo decide y entiende cuál es su deber. Tiene en claro que su deber es para con la gente y así gobernó».

Puede interesarte

Luego señaló, en referencia a la expresidenta que «ella es muy firme y le han pasado cosas. A esa residencia de olivos entramos cuatro y nos fuimos tres. Tenemos que revisar lo que sucedió. Cuando Néstor llegó al gobierno la ‘casta’ no podía caminar por ningún lado, pero luego sí, porque un gobierno trajo estabilidad institucional».

En otro tramo de sus definiciones, Kirchner se refirió al líder del PRO. “A Macri no lo vota nadie. Es un burro. Quiere volver a aparecer como salvador pero no tiene apoyo social. La gente no olvida que endeudó al país, cerró fábricas y destruyó el poder adquisitivo”.

El diputado cuestionó la falta de propuestas concretas del exmandatario y lo acusó de “no entender nada” sobre la realidad del país. “La derecha argentina se quedó sin ideas y apela a las mismas caras que fracasaron. Macri no conecta con los problemas reales de la sociedad”.

Con frases directas y un tono directo, el diputado dejó en claro que el kirchnerismo no está dispuesto a retroceder frente a lo que considera una avanzada política y judicial contra sus principales referentes.

Respecto a la interna peronista destacó: «Es importante el reencuentro entre personas y dirigentes y que sean acuerdos que no debiliten las unidades después”. «Esto se puede recuperar, así retomamos las relaciones y discusiones en 2018 y 2019. Hay sectores que tiene que tener la capacidad de reconocer lo que hizo Cristina. Si esto es un festival de egos, es más complejo. La trampa que hay que evitar son esas vanidades».

Puede interesarte

Luego que «lo que está en juego es el destino del país. Lo que tenemos que buscar es que el punto de arranque sea el más similar posible. Después cada uno que pueda decidir. Hay que recuperar el eje», expresó.

En otro tramo de la entrevista, Kirchner se refirió al episodio que esta tarde protagonizó el diputado de la Libertad Avanza José Luis Espert, que insultó a Florencia Kirchner (hermana de Máximo) en un acto de la Universidad Católica y fue repudiado. «Acá la regla en el oficialismo es la agresividad permanente. Sólo buscan destruir al adversario político, a través de diferentes herramientas que han conseguido. Habla mucho de él, del estado que tenemos a la hora de tener que dialogar», sostuvo. «Creo que no hay nada para ofrecer, si no insulta, ¿qué tiene para ofrecer Espert? No vale la pena caer en esa lógica», agregó. (Fuente: Tiempo)