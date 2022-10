El presidente del PJ bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner advirtió que "el tema de la deuda externa no está solucionado".

Tras la lectura del documento titulado "Unidad Nacional por la soberanía con justicia social", donde las organizaciones llamaron a "restaurar el rol del Estado en el control y la planificación de la economía" y bregaron por una "unidad nacional" construida con "el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones" para la "conquista plena de la justicia social", y los discursos de los dirigentes sindicales, llegó el turno del diputado y presidente del PJ Bonarense, Máximo Kirchner, quien acercó el mensaje saludo de la vicepresidenta Cristina Kirchner por le Día de la Lealtad peronista, inmediatamente comenzaron los cánticos de "Cristina Presidenta".

"Qué lindo es escucharlos cantar con esperanza. Quiero agradecer a cada compañero y compañera de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales que me honran con la posibilidad de estar hoy aquí en esta plaza hablando con ustedes, no hay más grande orgullo para un hijo de un hogar peronista que poder hablar con sus compañeros en esta inmensa asamblea popular", manifestó.

A continuación, recordó una marcha de resistencia de las Madres realizado en abril del 2016, y puntualizó: "Ese día fue muy clara la postura sobre las políticas que se iban a desarrollar en nuestro país y sobre la oscuridad que se avecinaba. Ese día dijimos que Mauricio Macri no tenía un plan de Gobierno sino que se iba a llevar adelante un plan de negocios, destrozaron el Estado y rompieron algo que al pueblo le costó mucho construir".

En este sentido, el Presidente del PJ Bonaerense hizo hincapié sobre la importancia de la cancelación de la deuda con el FMI llevada adelante durante el gobierno de Néstor Kirchner, y afirmó: "La deuda la cancelaron los 45 millones de argentinos que con mucho esfuerzo pagaron sus impuestos para sacar este país adelante, conscientes de que la independencia económica es la que permite el diseño de políticas públicas y no en oficinas que están muy lejos de nuestra patria".

"Son las trabajadoras y los trabajadores, ya sean formales o de la economía popular, los que siempre han puesto el hombro. En la pandemia, un hecho inaudito que no estaba en el menú de nadie pero que se abalanzó sobre el mundo y la Argentina, un país sin crédito y endeudado. Esos trabajadores que arriesgaron su vida muchas veces, son lo que están esperando que dejen de traicionarlos", siguió.

Y añadió: "Entre el 25 de mayo del 2003 hasta el 10 de diciembre del 2015 todos los días fue peldaño por peldaño para salir del infierno, nos hubiese gustado hacer mucho más de lo hecho pero cada cosa que se hizo fue teniendo en cuenta que en el centro del Estado y las políticas públicas están las personas".

Máximo Kirchner hizo una comparación del esfuerzo que hicieron los trabajadores durante la pandemia, con la actitud de las cerealeras argentinas a las "que le tuvieron que hacer un tipo de cambio para que liquidaran los granos", y subrayó: "Les pido a los compañeros que tengan el mismo grado de consciencia que tuvieron las tienen los dueños del país a la hora de defender sus intereses".

Por consiguiente, volvió a hablar de la deuda tomada por la administración de Mauricio Macri y le preguntó a los presentes si vieron esa dinero invertida en los barrios y subrayó: "el tema de la deuda no está solucionado. Los vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser Presidente es un verdadero problema".

"La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas con ideas obsoletas y arcaicas que solo benefician a unos pocos", remarcó.

Y agregó: "Creo también que nada debe llamarnos la atención. En estos días leía, no se si se recuerdan del 'Messi de las finanzas', como le decían los grandes medios argentinos a Toto Caputo, gran tomador de deuda argentina en favor de sus antiguos empleadores. Ese señor y su familia son los mismos que financian a grupos de extrema derecha que amenazaban a las dos veces Presidenta de muerte". Ante los abucheos de la gente, el Diputado pidió que no lo hagan y señaló: "Yo estoy muy feliz de ver esta plaza, de verlos a ustedes que siempre son condenados por los medios de comunicación sin guillotinas ni horcas, dignos, sin odios, con amor y fortaleza".

"No podemos darnos el lujo del 'no se puede', tiene que haber esperanza y esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante y le vamos a ofrecer a la sociedad argentina un proyecto de país que la proteja, porque del otro lado se avecina la flexibilización laboral, impositiva y ambiental. Esos tres ejes son el punto nodal de negociación que el poder financiero tiene sobre nuestro país, porque sabe de la necesidad que tiene el Estado para afrontar la deuda tomada por el ex presidente Mauricio Macri", continuó.

Y cerró: "Cuando uno escucha Macri hablar y decir que la sociedad es fracasada. Maleducado, si alguien fracasó no fue la sociedad sino Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias ni lo que la hora demandaba. Maleducado, alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él para llevarlo adelante?".

"Quiero que tengan ganas y esperanza, que abran las básicas y sus casa. Juntos, organizados y debatiendo, para buscar una síntesis superadora. Sé que la inteligencia del pueblo será superior a cualquier nueva traición que anide en el poder. Los quiero mucho y siempre a disposición".