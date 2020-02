Máximo Thomsen y Ciro Pertossi hablaron con la fiscal por primera vez: ¿Qué dijeron?

En horas de la mañana, alrededor de las 8, dos de los ocho acusados, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi ingresaron a la la Unidad Funcional de Instrucción de Villa Gesell, trasladados por un vehículo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El periodista Mauro Szeta informó: ''salen de la fiscalía los rugbiers acusados de matar a Fernando. Fueron indagados por segunda vez. Pidieron la presencia del juez en el acto procesal'' y agregó: ''dos de los acusados prestaron declaración indagatoria. Son Máximo Thomsen y Ciro Pertossi''.

Embed Máximo Thomsen y Ciro Pertossi ante la fiscal y el juez: "No sabemos por qué estamos acá. Somos inocentes. Con esta fiscal no vamos a declarar" — Mauro Szeta (@mauroszeta) February 19, 2020

En tanto, fuentes indicaron que tanto Thomsen como Pertossi, no declararon y siguen respondiendo al ''pacto de silencio''. Asimismo, Mauro Szeta informó que los acusados expresaron durante el interrogatorio: "No sabemos por qué estamos acá. Somos inocentes. Con esta fiscal no vamos a declarar".