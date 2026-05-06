Como estaba previsto, el inicio del nuevo mes trajo aparejado incrementos en el precio de los combustibles en todo el país, y Gualeguaychú no es la excepción.

Luego de que la medida de congelar los valores por 45 días haya terminado, la nafta y el diesel experimentaron nuevamente una suba.

Con la aplicación del reciente incremento del impuesto a los combustibles líquidos dispuesto por la Secretaría de Energía, YPF oficializó una suba que posicionó a la nafta súper en la ciudad en los $2.113. El mes pasado se conseguía a $2.063. En tanto, la nafta infinia trepó de $2.214 a $2.266

Por otra parte, el diesel 500 cuesta en los surtidores $2.273, mientras que el premium alcanza los $2.379.

A pesar de que los precios internacionales del petróleo se desploman hasta casi un 12% este miércoles, por el momento parece no impactar en el valor de los combustibles .