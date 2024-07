Además de asesor legal del bloque de concejales del PJ, Martín Britos es abogado en la causa que la actual gestión le inició a anterior por el Parque Industrial Seco. Entrevistado en Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio lunes a viernes de 9 a 12), Britos sostuvo que a Domingo Carrazza “lo renunciaron” y dijo que “a la gestión de Davico no se le puede creer nada”.

Entre otros temas que abordó durante la extensa entrevista, Britos tomó como ejemplo la denuncia en torno a la instalación del tanque de agua en el Parque Industrial Seco para acusar lo que él considera una práctica ofensiva de la gestión Davico. “Lo que ellos hacen es una cuestión que no tiene que ver con la justicia o sus avatares, ellos hacen política con las denuncias. Cuando no tenés la capacidad de hacer política transformadora, una política de fondo, lo que hacés es maquillaje. Dentro del maquillaje está el que te pone lindo y el que te pone feo; ellos deciden usar el segundo, que es un maquillaje de agravio, de injuria, pero los hechos delictivos son hechos, sean uno o sean diez, o sean cero, como en el caso nuestro”, dijo.



Y agregó: “Cuando uno lleva una causa a la justicia, la lleva porque supuestamente tiene elementos. Ellos no los tuvieron. Eso no legitima ni para atrás lo que han dicho, ni para adelante la responsabilidad con la que tiene que actuar nuestra gestión cuando fue gestión y la gestión de ellos ahora. Todos vamos a estar sometidos a los mismos resortes legales. Entonces, para mí, con esto no han ganado nada más que desprestigiarse a sí mismo y bueno, renunciarse un par de funcionarios, uno por lo menos”.



“Mienten tanto, y en todos los aspectos de su gestión, desde los videítos que muestran que hacen lo que no hacen, hasta cuando se justifican de aquellos actos o componentes que hacen a su propia estructura, que no se les puede creer nada”, manifestó.



Refiriéndose particularmente al caso del tanque de agua, el ex abogado del Piaggismo disparó: “Hicieron una denuncia penal sobre un delito que esencialmente requiere la figura del dolo, cuando evidentemente lo que más ausente estaba era el dolo porque desde el momento cero te das cuenta que García nunca tuvo la intención de generar ningún tipo de daño ni en expectativa, ni real hacia el delito, hizo todo lo posible para que no existe un daño, en un acto que tuvo que ver con un ejercicio propio de la administración y de los tiempos que son tiranos, que son despóticos, que se te imponen, y que tenés que cumplirlos y que tenés un cierre de la administración y una transición y un traspaso. En todo eso llevaron adelante un plan de una obra que no se dio y eso fue denunciado. El delito que ellos denunciaron requiere dolo. Nunca hubo dolo. Desde esa perspectiva me imagino que deben tener en cuenta que lo que hicieron no fue una denuncia, fue un papelón”.



Escuchá la entrevista completa