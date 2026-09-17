El boxeador Enzo Gallardo obtuvo la medalla de bronce para la selección argentina tras una destacada actuación que incluyó un fallo arbitral dividido en el combate final.

Sin embargo, el mayor hito detrás de su logro deportivo radicó en el drástico giro que dio a su vida personal para poder dedicarse de lleno al alto rendimiento.

Para sumarse al equipo nacional, Gallardo tomó la decisión de renunciar a su empleo en una fábrica, donde contaba con una posición y un ingreso estables.

Con el objetivo de financiar sus gastos diarios y mantener la flexibilidad horaria que exigía la alta competencia, comenzó a trabajar como chofer de una reconocida aplicación de viajes.

Su rutina combinaba jornadas de máxima exigencia física con el trabajo al volante: "Metía cuatro turnos de entrenamiento al día y salía a hacer laburo de Uber", explicó el pugilista visiblemente emocionado tras su participación.

Respecto a la decisión de abandonar la estabilidad laboral para dedicarse por completo al boxeo, Gallardo reconoció: "Yo, cuando arranqué en la selección, dejé el laburo de fábrica; estaba estable... Me costó un huevo, pero lo logré".

Tras asegurar la presea, el deportista no pudo contener el llanto al recordar el sacrificio realizado: "Contento de poder llevar un bronce a la Argentina, con lo que me costó poder estar hoy acá, pero bueno...", expresó.

Pese a la inconformidad con la decisión de los jueces en la última pelea, el boxeador declaró: "Yo me vi ganador, bien ganador".

Además, Gallardo reafirmó su compromiso con la disciplina: "Soy perseverante, hay que seguir adelante. Es la decisión del juez y queda en manos de ellos".

AgenciaNA