El papa León XIV dedicó un mensaje al público en la previa de su viaje a la Argentina, estipulado para el próximo 8 de noviembre. “Me encomiendo a sus oraciones”, fue una de las frases con las que el Santo Padre le habló a los fieles argentinos, peruanos y uruguayos, mientras avanzan los preparativos para recibirlo.

Comenzaron los cortes de calle y desvíos por la visita del papa León XIV

El Gobierno restringió desde hoy el acceso y la circulación de peatones y vehículos en los barrios porteños de Palermo y, desde el 7 de noviembre hará lo mismo en la zona de Recoleta, por la visita del papa León XIV a la Argentina. Los controles incluirán verificación de DNI, declaraciones juradas y comprobantes de hospedaje para ingresar a las áreas delimitadas.

Hasta la noche de ayer hubo cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento (Palermo) aunque permanecieron dos carriles habilitados en cada sentido.

Desde la madrugada de hoy comenzó a realizarse el vallado perimetral al tránsito sobre la avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta interrumpir por completo el tránsito.

Los vecinos conservarán un carril exclusivo para acceder a sus cocheras hasta el sábado 7, mientras se instalan vallas y carpas.

Los ingresos y egresos del área restringida de Palermo se concentrarán, desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11, en las avenidas Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras. Quienes vivan en la zona deberán presentar un DNI con domicilio actualizado.

Antes de la madrugada del 7 de noviembre, los residentes deberán retirar los vehículos estacionados sobre la avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro.