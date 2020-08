"Me gusta" pero yo no fui: La impunidad del rebaño

Días atrás, ElDía informó a través de su página web y su edición impresa, la triste noticia del primer fallecido con Covid en Gualeguaychú.

Esta información surgió del trabajo pormenorizado de la redacción, que consultó con tres distintas fuentes autorizadas, tanto del COES como del Hospital Centenario.

Horas después, y por motivos que deberían explicar los responsables, el vocero del COES, Iván Gómez, se desdijo de sus palabras y negaron que la persona fallecida el miércoles por la tarde haya transitado la infección.

¿Qué pasó en el medio? ¿Quisieron ocultar la información? ¿Las autoridades sanitarias debían acordar con sus superiores, o simplemente no supieron informarlo adecuadamente? No lo sabemos; lo cierto es que rápidamente pusieron el foco en el trabajo periodístico del medio. Como reza el viejo dicho, empezaron a matar al mensajero.

Expusimos nuestros argumentos; presentamos los audios; citamos las tres fuentes; nada alcanzó.

La catarata de insultos, agravios, mentiras e injurias tomó una escalada sin igual. “¡Bloqueen la página de estos hijos de puta que disfrutan las muertes!; qué podemos esperar de este diario basura; están ansiosos que muera alguien; especulan, meten miedo, festejan los contagios, manipulan, dan vergüenza; tremendo juicio se van a comer”…y siguen y siguen y siguen…

Así se manejó sin respiro la impunidad del rebaño, donde somos todos pero no es nadie; donde damos un “me gusta” de Facebook avalando un agravio, un insulto, pero “no me di cuenta” porque “yo no fui”.

Tres días después, el mismo Hospital Centenario, respaldado por el Ministerio de Salud de la Provincia es quien dice: sí, era cierto. El paciente tuvo Covid.

Entonces es ahí cuando los que pedían la cabeza de los periodistas de este medio y nos trataban de ratas hijas de puta, es que comienzan a pedir respeto por la familia del fallecido y prudencia… sí, piden prudencia.

Desde este medio jamás se le faltó el respeto a nadie; sólo se dio la información: el primer fallecido con Covid de Gualeguaychú.

¿Y saben qué? Nosotros también somos personas, con defectos y virtudes, pero sin malicia para ejercer nuestra labor.

¿Saben qué? Nosotros también tenemos familias; padres, hermanos, hijos e hijas que nos miran a la cara y nos preguntan ¿qué pasó?

Y para los siempre malintencionados aclaro: ¡No celebramos una muerte; simplemente nos sentimos aliviados de recibir la reivindicación esperada! Hicimos bien nuestro trabajo.

¡No somos adivinos! En cientos de muertes ocurridas en los más de 150 días de cuarentena ¿quién podría pensar que “adivinamos” un deceso con Covid?

Anónimos, perfiles falsos, ¡funcionarios municipales! y hasta artistas locales a quienes se ha respaldado desde este medio…todos ellos vapuleando nuestra tarea.

La injuria está tipificada en el Código Penal…pero ¿a quién le importa si en las redes sociales no fue nadie y fuimos todos? Donde yo puse me gusta, pero yo no fui… porque así funciona la impunidad del rebaño…