Verónica García Bracamonte denunció a su ex pareja, el reconocido humorista Cacho Garay. Desde ese entonces la joven reveló que sufrió amenazas por parte de su entorno y contó que él la obligó a hacer cosas sexuales que no quería: "Este martes apareció una chica y me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza”.

Este miércoles Bracamonte reveló que Garay la obligó a mantener relaciones sexuales con diversas mujeres a lo largo de su relación, y que esto bajo ningún punto era algo que ella elegía. Además, contó que el primer episodio que vivió fue cuando la quiso someter a estar con otra persona y que cuando quiso escapar, todo empeoró: “Yo quise escaparme. Por miedo a que yo hablara me amenazó con un arma y me encerró”.

Si bien gracias a su denuncia Garay fue detenido bajo el delito de la “portación ilegal de armas”, pasó 24 horas en una comisaría de la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, y tras pagar una fianza de $1 millón, salió en libertad. No obstante, La Justicia le dictó una exclusión del hogar y quedó imputado por tenencia de armas y amenazas agravadas.

“Seguía mintiéndole a mi familia. Pesaba 35 kilos. Me decía que esto era un proceso que todo el mundo vivía. Para hacerme subir a un escenario tardó tres años. Yo sufrí torturas. Él me hacía participar con otras mujeres. Todo era sexo. Él estaba en la situación. No es que pensaba que era normal, pero me acostumbre y empecé a naturalizarlo”, relató la víctima.

Tras salir en libertad, Garay habló con C5N y expresó: “No puedo relacionar lo que dice con la vida que nosotros llevábamos juntos. Ni en una borrachera podría haber cambiado tan rotundamente”. Esta no fue la única denuncia que recibió el actor, ya que pocos días antes de que esto suceda, su ex pareja y madre de su hijo lo denunció por el mismo motivo.

Frente a una supuesta comunicación entre ambas mujeres, Garay opinó: "Es una excelente madre pero como pareja no funcionábamos y me extraña que hayan hablado porque se detestaban". Por este último caso, el imputado no recibió notificaciones judiciales.