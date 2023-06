"Me salvaron los dedos por suerte, porque tenía miedo de que me los corten. Ahora solo queda esperar que mi cuerpo siga reaccionando. Me sacaron toda la parte que no servía al costado del pie porque estaba con grangrena", expresó en diálogo con Ciudad, internado en la Clínica Modelo de Caseros.

Luego, Fran blanqueó la alarma que se le encendieron a los médicos respecto de la misteriosa sustancia que le habría inyectado Aníbal Lotocki: "Me hicieron una biopsia en los glúteos porque dudan de que el producto haya migrado al pie, y provocado que me pase esto. Porque no es normal que salga una úlcera en el pie de la nada".

"Me están haciendo una trombosis para ver la circulación sanguínea en el pie. Me tienen que volver a operar el miércoles y no aguanto más tanto quirófano ni dolor. Estoy con antibióticos cada seis horas, con tramadol para el dolor insoportable y alprazolam para los nervios", cerró Fran Mariano.

DESESPERADO PEDIDO DE TRABAJO DE FRAN MARIANO

En plena crisis de salud, y a dos semanas de haberse quedado sin trabajo, Fran Mariano enfatizó: "Lo único que espero es curarme y empezar a golpear puertas. Soy muy conocido, tengo miles de mensajes de Instagram y TikTok. Lo único que quiero es hacer algo con esto, no quiero dar más vueltas en la tele. Quiero tener un programa de radio, ser panelista".

"Quiero mi lugar en los medios, porque me lo merezco después de 13 años para volver a ser yo de nuevo, con mi vida y ser feliz. Lo único que anhelo es salir de acá, retomar mi vida y crecer. Tengo que empezar a hacer algo porque ahora no tengo más el sueldo y no sé cómo voy a vivir, pagar el alquiler o mantener la obra social", afirmó desesperado.

En ese punto, Fran exclamó: "Me merezco un trabajo. Me lo merezco. Soy Fran Mariano desde que tengo 21 años y todos me conocen. Merezco un lugar como panelista, columnista, en una radio. Puedo aportar un montón desde mi lugar. Estudié en Harvard y tengo una diplomatura en Gestión de la felicidad. Además, soy coach ontológico y coach sexual".

"Si bien no tengo un título de grado, primero estudie psicología para entender a las víctimas y ahora derecho para defenderlas", precisó.

LA DECEPCIÓN DE FRAN MARIANO CON GRACIELA ALFANO

Si bien Fran Mariano saltó a la fama como el Fan de Graciela Alfano, en contraste con Mariano de la Canal y Wanda Nara, la artista le soltó la mano hace años y el mediático blanqueó su decepción.

"Graciela Alfano me desconoció hace años. No tengo nada en su contra. Lo único que tengo es gratitud porque fue mi puerta de acceso al medio. Pero le escribí por Instagram y no me contestó, y por Twitter me bloqueó. Ella no quiere saber nada conmigo y me encantaría tomar un café con ella porque le tengo mucha estima", manifestó.

Por eso, planteó: "Me gustaría que Graciela Alfano vea esto, me conteste los mensajes, porque ella fue muy importante para mí. Yo la sigo queriendo y marcó una época en mi vida".

"No creo haber hecho nada tan grave como para que no me hable", cerró Fran Mariano.