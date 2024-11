La víctima del abuso sexual ocurrido el viernes último por la tarde en el balneario San José, mientras caminaba y tomaba fotografías a la orilla del río, María Laura Martínez, relató cómo fueron los hechos e hizo un llamado de atención sobre las instalaciones municipales en la playa.

Es docente y tiene 49 años. “Toda mi vida viví en San José y recorrí el balneario. No puede ser que haya alguien suelto, agazapado, tratando de capturar. Me sentí como una presa”, advirtió.

“Ahora me tocó a mí”, dijo Laura y ofreció su testimonio para que a nadie más le pase. Pide que mejore la seguridad y que haya una red de contención eficiente para las víctimas de violencia de género.

“El tipo me estaba esperando”, manifestó, convencida de que quien sería su victimario la había seguido, publicó El Entre Ríos.

Acechada y atacada

“Fui por la calle de atrás de las casitas que están sobre la costa del balneario. Bajé donde están los barcos y fui por la orilla, yendo al primer muelle, donde había un hombre y una señora al lado de la cual me senté y estuvimos hablando. Crucé a dos pescadores, seguí caminando hasta una parte en que había muchas piedras; había tres muchachos y uno me saludó”, recordó.

Continuó su trayecto, y entre el primer y el segundo muelle comenzaría la pesadilla. “Escuché un ruido, miré para atrás y no vi a nadie. Pensé en sacar la última foto y volverme. Cuando me doy vuelta lo tenía detrás de mí. Pensé que era una broma, que era uno de los pescadores y le digo ‘ay, qué susto’. Me dice ‘calladita, calladita, que tengo un arma’. Le respondí: ‘¿Qué? No…’. Y empecé a ir para atrás, todo en barranca, intentando llevarlo hacia el río, mientras él me agarraba de la remera y el corpiño, me tocaba los pechos y me decía ‘callate’. Yo seguía gritando y con fuerza me tiró a la arena, por eso tengo lastimadas las piernas”, describió.

Laura tenía el celular en la mano y le dijo que “lo estaba grabando o llamando a alguien”. Entonces, relató, “me saca el celular y lo tira al río. Aprovechando que me soltó un brazo le agarré la cara y me dio una trompada. Quedé atontada, pero vi que salió para adentro del monte y yo me tiré al río”. Un pescador respondió a su pedido de auxilio y puso fin a su odisea.

Después del hecho, la víctima del abuso mantuvo contacto con el intendente Gustavo Bastián. “Le marqué que en Enfermería del balneario tengan más cosas. En el hospital, fui atendida por un médico y me revisó una enfermera, a ver si tenía algún golpe o sangrado y me puso un inyectable. Pero en ningún momento me revisó una ginecóloga, una médica mujer. Las fotografías me las sacó mi hermana y en la Policía. Creo que no hay redes de contención para la mujer”.

Colaboración de la población

Por otra parte, la familia de Laura publicó un comunicado en el que solicitan que “quienes puedan tener información sobre incidentes similares en la zona o quienes hayan visto anteriormente al agresor, lo informen a la Comisaría o la Fiscalía”.

“No queremos que algo así le suceda a nadie más. Por tales razones, reclamamos a las autoridades departamentales y provinciales mayor presencia policial en nuestra ciudad”, expresaron.