Fran Mariano habló de sus problemas de salud.

Fran Mariano, el ex Cuestión de Peso, habló a través de sus redes sociales sobre la crisis que está pasando por los problemas de salud que tiene después de haberse hecho cirugías con Aníbal Lotocki, a quien denunció.

“Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie”, escribió.

Entonces, manifestó: “Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto. No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó”.

“Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, expresó Fran Mariano.

FRAN MARIANO REVELÓ QUÉ FUE LO QUE INYECTÓ ANÍBAL LOTOCKI

Fran Mariano reveló en su última visita a Nosotros a la Mañana qué fue lo que le inyectó en el rostro Aníbal Lotocki y dio detalles de cómo era el lugar donde operaba.

“En la biopsia que me hice salió que me puso aceite de motocicletas. Yo me comí un sándwich y una gaseosa media hora antes, cuando en cualquier lugar te piden ayuno”, manifestó.

“¿Dónde operaba?”, le preguntó Josefina Pouso y Fran Mariano contestó: “En una casona antigua, no era una clínica, las camas que habían eran de hierro”.