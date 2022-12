El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que se pondrá "al frente" de la discusión política para que "el Presidente o la Presidenta" que asuma en diciembre de 2023, tras el proceso electoral del año próximo, sea del Frente de Todos (FdT) y no parte de quienes "entregaron al país y lo pusieron de rodillas" en referencia al Gobierno de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio.



"Les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión para que, en diciembre de 2023, el Presidente o Presidenta que asuma sea uno de nosotros. No voy a permitir que, otra vez, los que han entregado el país y lo han puesto de rodillas, vuelvan a hacerse cargo de una Argentina que les sirva a pocos", dijo el mandatario al encabezar el acto oficial por los tres años de gestión de Gobierno en el Parque Colón, contiguo a la Casa de Gobierno.



En el acto, el mandatario estuvo acompañado por personas alcanzadas por diferentes políticas públicas implementadas por la administración nacional, como una enfermera, militares que reportan en la Antártida y en el sistema de manejo del fuego, un guardaparque, una afiliada al PAMI, un guardatren, investigadoras del Conicet, un fabricante de motos y autos, un representante de laboratorio, una docente de escuela técnica, becarios de distintos programas de Educación y una empresaria turística beneficiada por el Previaje, entre otros.



En su discurso, el Presidente hizo un repaso de los logros de sus tres años de gestión que se cumplieron el pasado sábado 10, dijo que es "un día para la reflexión colectiva" y recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner le "propuso que fuera candidato nunca" pensó los hechos que ocurrirían después como la pandemia y la guerra en Ucrania.



"Hemos atravesado tormentas de las peores y hemos podido superarlas", destacó el mandatario, quien asimismo destacó que su gestión ha "hecho mucho" por el país y afirmó que "es hora de que pongamos en valor esos logros y no nos confundan".



"Hace una semana vemos cómo el sistema de medios puede tapar una noticia, pero en realidad hace 3 años venimos viendo cómo se tapan las noticias que hacen el desarrollo del país", dijo el Presidente, en su primera referencia al escándalo surgido luego que se conociera el viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido un grupo de jueces, funcionarios porteños y referentes de medios de comunicación.



Luego, el mandatario volvió a mencionar el tema cuando renovó sus cuestionamientos a parte del Poder Judicial: "Para nosotros, la República es valor. Tiene que funcionar bien el Poder Judicial, que no ande en el Lago Escondido sino que haga Justicia", expresó.



"Muchos dicen que soy un Presidente timorato, que no ejerce el liderazgo. Pero yo creo que el liderazgo no se ejerce ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos", expresó.



Por otro lado, al referirse al reordenamiento de los planes sociales que encaró el Ministerio de Desarrollo Social, Fernández remarcó que "más allá de lo que escriban los diarios, nunca vamos a dejar de lado la asistencia a quien la necesite, pero vamos a hacerlo bien" pero aclaró: "No queremos que esa asistencia vaya a quien no la necesita".



En otro tramo, admitió que "hay un rebrote de Covid" en el país, pero aclaró que "no ocupa camas de terapia intensiva ni exige respiradores artificiales" ya que la inmunidad que se logró entre la población argentina "es muy grande" gracias a las vacunas.



"Somos el país que más inmunidad ha logrado entre sus ciudadanos y eso nos permite seguir actuando", dijo el mandatario.